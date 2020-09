Z demografskim skladom v rokah vlade skoraj celotno državni premoženje?

Na demografski sklad bodo prenesene vse naložbe, ki so zdaj v lasti SDH, DUTB, DSU, Kapitalske družbe, Modre zavarovalnice, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tudi ZPIZ.

Novega lastnika bodo tako dobili Telekom Slovenije, Petrol, Loterija Slovenije, NLB, Krka, Luka Koper, Slovenske železnice, Pozavarovalnici Sava, SIJ in še mnogi, kar naj bi bilo skupaj vredno približno 8,5 milijarde evrov. Na drugi strani pa ne bodo preneseni Dars, DRI, HSE, 2TDK in distributerji električne energije, a jih bo novi sklad vseeno upravljal.

Od česa pa bo sklad živel? Financiral se bo iz dividend in kupnin ob morebitni prodaji, kar bo imelo negativne posledice za proračun. Po oceni pripravljalcev zakona bo proračun samo prihodnje leto zato izgubil 140 milijonov evrov.

A to ni vse. Takšna oblika koncentracije moči pomeni tudi to, da bo nad skorajda celotnim državnim premoženjem bdela vsakokratna vladajoča politična opcija.