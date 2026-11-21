Kako zaščititi prihranke, kakšna je razlika med delnicami in obveznicami ter zakaj so obljube o vrtoglavih donosih pogosto znak prevare? O tem smo v oddaji Svet na Kanalu A govorili z Markom Bombačem , predsednikom uprave Ljubljanske borze.

Po zadnjih četrtletnih podatkih Banke Slovenije so imela slovenska gospodinjstva konec junija 2026 za kar 33,7 milijarde evrov bančnih vlog, kar je 1,9 milijarde evrov več kot leto prej. Po podatkih Statističnega urada RS so bile življenjske potrebščine oktobra 2026 v povprečju za 3,3 odstotka dražje kot oktobra lani. Najbolj so se podražili stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva, in sicer za 8,6 odstotka.

Kaj je alternativa bančnemu računu?

Pri vlaganju se marsikdo najprej sreča z dvema pojmoma: delnicami in obveznicami. Čeprav gre v obeh primerih za vrednostne papirje, je razlika med njima bistvena.

Z nakupom delnice postanemo solastnik podjetja. Če podjetje uspešno posluje in se njegova vrednost povečuje, lahko raste tudi cena delnice. Nekatera podjetja del dobička izplačujejo delničarjem v obliki dividend. Toda cena delnice lahko tudi močno pade, podjetje pa lahko poslovanje zaključi z izgubo ali propade.

Z nakupom obveznice pa denar posodimo izdajatelju, denimo državi ali podjetju. V zameno praviloma prejemamo obresti, ob zapadlosti pa naj bi dobili povrnjeno glavnico. Vendar tudi obveznice niso brez tveganja. Izdajatelj lahko zaide v finančne težave, tržna vrednost obveznice pa lahko pred zapadlostjo niha, zlasti ob spremembah obrestnih mer.

Pomembna je tudi razlika med dividendami in obrestmi. Dividenda je del dobička, ki ga podjetje lahko razdeli lastnikom delnic. Obresti pri običajni obveznici pa izhajajo iz pogojev posojila. Dividende niso zagotovljene, prav tako pa nobena naložba ni povsem brez tveganja.

Pogovor z Markom Bombačem je tako odprl vprašanje, ki presega borzo: ali znamo Slovenci denar samo varčevati ali ga znamo tudi premišljeno upravljati?

Kajti denar, ki ga imamo danes na računu, bo čez deset let vreden toliko, kolikor si bomo z njim lahko kupili. In prav zato je finančna pismenost ena pomembnejših veščin za prihodnost.



