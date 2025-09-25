Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Devet evropskih bank v razvoj stabilnega kovanca

Frankfurt, 25. 09. 2025 18.32 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
8

Devet evropskih bank je napovedalo skupni razvoj stabilnega kovanca, ki bo temeljil na evru. Predstavili naj bi ga v drugi polovici prihodnjega leta. Konzorcij ostaja odprt tudi za druge banke, ki bi želele sodelovati.

Stabilni kovanci so vrsta kriptovalut, katerih vrednost je vezana na stabilen zunanji vir.
Stabilni kovanci so vrsta kriptovalut, katerih vrednost je vezana na stabilen zunanji vir. FOTO: Thinkstock

Stabilni kovanci so vrsta kriptovalut, katerih vrednost je vezana na stabilen zunanji vir, v tem primeru evro. To preprečuje potencialna ogromna nihanja, značilna za druge kriptovalute, kot je bitcoin.

Kot so pojasnili v konzorciju bank, želijo s svojim stabilnim kovancem zagotoviti hiter, varen in poceni način plačevanja, skladen z vsemi pravili EU. "Z evropsko alternativo trgom stabilnih kovancev bi tudi okrepili strateško avtonomijo Evrope pri plačilnih transakcijah," so navedli.

V projektu sodelujejo nemška DekaBank, italijanski UniCredit in Banca Sella, nizozemska ING, španska CaixaBank, belgijska KBC, švedska SEB, danska Danske Bank ter avstrijska Raiffeisen Bank International.

Za uresničitev načrta so banke ustanovile skupno podjetje s sedežem na Nizozemskem, ki mu bo kot ponudniku digitalnega denarja licenco podelila tamkajšnja centralna banka in ga v nadaljevanju tudi nadzirala.

Preberi še Prvi ameriški zakon o kriptovalutah: 'Dolar bo svetovna rezervna valuta'

Globalni trg stabilnih kovancev trenutno obvladujejo ameriški ponudniki Tether, Circle in Ripple. Poslovanje s to obliko kriptovalut so v ZDA poleti uredili s posebnim zakonom. V Evropi medtem Evropska centralna banka preučuje možnost uvedbe digitalnega evra. Predstavljal bi evropsko elektronsko plačilno sredstvo, ki bi bilo dostopno in bi se sprejemalo v vseh državah območja z evrom.

Uporaba stabilnih kovancev se je v zadnjih letih po svetu močno povečala. Izdajatelji ustvarjajo dobiček s pobiranjem obresti na sredstva, ki jih imajo v rezervi za kritje svojih stabilnih kovancev.

stabilni kovanec evropske banke kriptovalute evro
Naslednji članek

Povprečna bruto plača v javnem sektorju lani znašala 2586 evrov

SORODNI ČLANKI

Predlog za obdavčitev kriptovalut po mnenju DZ primeren za nadaljnjo obravnavo

Bitcoin dosegel najvišjo vrednost v zgodovini

Trump razburja s 'kripto' gala večerjo: 'Orgija korupcije'

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
25. 09. 2025 19.07
+1
Denar, denar sveta vladar .... tukaj očitno brez Izraela ne morete !!!
ODGOVORI
1 0
Bananistanec
25. 09. 2025 19.07
Trenutno je edina pametna investicija v semena, katerih adeži ne bodo absorbirali radioaktivnih snovi
ODGOVORI
0 0
ap100
25. 09. 2025 19.04
radi bi malo zaslužili še dodatno mimo ecb in to je vse
ODGOVORI
0 0
Mahh
25. 09. 2025 18.58
+1
Nazalost je kripto kot placilno sredstvo izgubil svoj dar. Centralizirane menjalnice ti lahko kar tako zamrznejo sredstva za en mese, kao protikorupcijsko.
ODGOVORI
1 0
ap100
25. 09. 2025 19.03
čar je izgubil ko so ga začeli oglaševati kot hranilnoi sredstvo ne pa kot prednost pri menjavi ampak veliko jih tega ni opazilo
ODGOVORI
0 0
tmj
25. 09. 2025 18.58
+2
hahaha kira bedna in provizije bodo spet kot pri bancnih poslih.. ani bil namen kripto da banke nimajo nič pri tem
ODGOVORI
2 0
Nightingale
25. 09. 2025 18.55
+1
Bo obdavčen enako kot druge stabilne kriptovalute? Tudi imena še nimajo? Čim je konzorcij je jasno, da nekaj smrdi. Bo Iranski NLB tudi pristopil?
ODGOVORI
2 1
Minifa
25. 09. 2025 18.52
+7
Kolikor so pokradli RUSKIH milijard bo začetek zelo stabilen potem pa bo vse kot Jugoslovanski dinar..
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256