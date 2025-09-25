Devet evropskih bank v razvoj stabilnega kovanca

Stabilni kovanci so vrsta kriptovalut, katerih vrednost je vezana na stabilen zunanji vir, v tem primeru evro. To preprečuje potencialna ogromna nihanja, značilna za druge kriptovalute, kot je bitcoin.

Kot so pojasnili v konzorciju bank, želijo s svojim stabilnim kovancem zagotoviti hiter, varen in poceni način plačevanja, skladen z vsemi pravili EU. "Z evropsko alternativo trgom stabilnih kovancev bi tudi okrepili strateško avtonomijo Evrope pri plačilnih transakcijah," so navedli.

V projektu sodelujejo nemška DekaBank, italijanski UniCredit in Banca Sella, nizozemska ING, španska CaixaBank, belgijska KBC, švedska SEB, danska Danske Bank ter avstrijska Raiffeisen Bank International.

Za uresničitev načrta so banke ustanovile skupno podjetje s sedežem na Nizozemskem, ki mu bo kot ponudniku digitalnega denarja licenco podelila tamkajšnja centralna banka in ga v nadaljevanju tudi nadzirala.