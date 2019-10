Devet nadzornikov NLB se bo kmalu razveselilo višjih plačil

Lanski 14. november je bil za 'NLB-jevce' srečen dan. Ne samo, da je bila saga s prodajo banke takrat po več kot desetletju vendarle končana, s tem je avtomatično padel tudi Lahovnikov zakon in torej plačna uravnilovka za vodilne.

Plače se seveda niso dvignile takoj, avtomatično, temveč z letošnjim junijem. Kar pa je bilo vseeno prej, kot so pričakovali poznavalci, saj so menili, da bo zelo okrnjen nadzorni svet počakal na tri nove člane, predstavnike zasebnih lastnikov. A niso.

"Nismo čakali na naslednji nadzorni svet, ki bo zelo v kratkem, zaradi večih dejavnikov. Eden od teh je ta, da je ta proces že zelo dolgo trajal in da smo na koncu dosegli bolj ali manj konsenzualno odločitev o tem, kaj nam je za narediti glede tega," je junija dejal šef nadzornikov NLB Primož Karpe.

Za upravo letno 1,5 milijona evrov

Zdaj bodo šli po njihovi poti še nadzorniki s Karpetom na čelu, ki bodo po novem letno dobili od 60 do največ 96 tisočakov. Kar bo seveda najbolj občutila banka sama. Če so še lani za štiričlansko upravo s tremi tujci porabili dobrih 800.000 evrov, še 300.000 evrov, skupaj s potnimi stroški, pa jih je stalo osem nadzornikov, bodo po naših izračunih za upravo zdaj na letni ravni dali približno 1,5 milijona - to je samo fiksni del plač, torej brez nagrad, bonitet in podobno, nadzornemu svetu pa bodo namenili med 700 in 800 tisočaki.

Sliši se vsekakor veliko, a so ti zneski vsaj primeljivi, če ne celo nižji od tistih, ki jih za vodilne namenjajo druge zasebne banke v Sloveniji. Povsem konkretno, Nova KBM, ki je od leta 2016 v lasti sklada Apollo, je lani upravi vse skupaj plačala skoraj 2,9 milijona evrov, šestim nadzornikom pa dobrih 400 tisočakov.