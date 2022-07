Dilema energetske krize: Katere sektorje najprej odklopiti iz omrežja

Edino, kar nam preostane oziroma največ lahko naredimo z izboljšavami pri energetski učinkovitosti, izkoriščanju energije sonca in vetra, da razogljičimo industrijske procese, kjer je to le mogoče in da država svojo zakonodajo in upravne postopke prilagodi tako, da bodo v podporo tem projektom. Plinski terminal v Sloveniji po mojem ni uresničljiv. Težavo imamo z dobavljivostjo, zato predvidevam, da bo ta zima, ali pa še kakšna naslednja, težavna. V številnih državah že imajo krizne načrte, kako se bodo odzivali na pomanjkanje plina. Katere sektorje bodo najprej odklopili od plinske dobave. Vemo, da bodo gospodinjstva, zdravstvo in šolstvo na vrsti čisto na koncu, si pa predstavljam, da ni tako nemogoče, da bi prišlo do prekinitev v industriji tudi pri nas. Tako nestabilnega in nepredvidljivega obdobja ne pomnim.

Ta trenutek se ogromno ljudi, ne le pri nas, ampak po vsem svetu, ukvarja z enakim vprašanjem. Torej, kaj nas čaka jeseni, kdo bo nosil največje breme energetske draginje?

Predvidevam, da bosta največje breme nosili podjetji v lasti države, to sta Gen energija in HSE. Po moji oceni bodo iskali rešitve, na kakšen način iz portfelja proizvajalcev in po kakšni metodologiji za določene segmente kupcev prerazporediti to breme. To bo velik izziv, saj imajo nekateri odjemalci večletne pogodbe, drugi spet ne. Elektrika se ne prodaja samo z danes na jutri, na tako imenovanem SPOT trgu, ampak proizvajalci sklepajo tudi večletne terminske prodajne pogodbe.

Številna podjetja od svojih podizvajalcev že zahtevajo določene trajnostne proizvodne certifikate. Nizkoogljična proizvodnja ali storitev. Sklepamo, da če proizvodnja nekoga ne bo trajnostna, bo preprosto izginil s trga?

Nekdo, ki posluje na trgu, ne glede na to, ali zgolj na domačem trgu ali na skupnem evropskem trgu, mora zadostiti pogoju po trajnostnem poslovanju. Razogljičenje postaja nuja, nepovratna pot, ker bo sicer podjetjem onemogočeno sodelovanje v proizvodni verigi. Poglejmo, denimo, avtomobilsko verigo. V kratkem pričakujem, da bodo podjetja brez ustreznih okoljskih standardov, brez jasno opredeljenih ciljev dekarbonizacije oz. tista, ki ne bodo vključena v katerega od sistemov poročanja o emisijah CO2, izključena iz dobavne verige in s tem iz igre. Pri implementaciji posameznih ukrepov je sicer še veliko odprtih vprašanj, kako bomo do tega prišli, kakšne bodo tehnološke rešitve, kakšni pristopi, kako bo z dobavljivostjo.

Napovedi kažejo na veliko nekonkurenčnost EU. Na drugi strani pa Nemčija, gospodarska velesila, ki je pri svojih prizadevanjih po razogljičenju med najbolj ambicioznimi, zaganja termoelektrarne. Kako si razlagate takšna protislovja?

To je svojevrsten paradoks. Seveda smo zdaj lahko vsi pametni in Nemcem očitamo zaprtje nukleark po Fukušimi. Ta energija bi danes prišla še kako prav. Evropa ima zelo veliko težavo, enoznačnega odgovora na to ni in tudi ni čarobne palice. Največja težava so in bodo naraščajoče cene energije. Te so sicer močno zrasle že lani, ko se svet še ni soočal z ukrajinsko krizo.

Zakaj so cene tako naraščale?

Čeprav poznam delovanje trga in sistem oblikovanja cen, težko upravičim ali pojasnim dogajanje lani proti koncu leta. To, kar se zdaj dogaja, pa je sploh težko pojasniti. V zadnjih 14 dneh je šla cena za nas najbolj relevantne pasovne energije na madžarski borzi Hudex s 230 na 280 evrov/MWh za leto 2023. To so izjemno visoke cene. Previsoke.