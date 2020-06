Dileme: pri katerih ponudnikih turističnih storitev se lahko unovči bon

Vlada bo podrobnosti o koriščenju turističnih bonov, ki jih bo država z namenom pomagati turističnim podjetjem po epidemiji razdelila prebivalcem, dorekla prihodnji teden. Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden. Na nas pa se je obrnil bralec z dilemo, ali mu bo zakon omogočil, da bodo gostje pri njem kot ponudniku na področju turizma, unovčili bon, čeprav je imel nastanitev zaprto od oktobra do aprila.

Na ministrstvu za gospodarstvo odgovarjajo, da se lahko bon unovči pri tistih ponudnikih, ki so bili na dan 13. 3. 2020 vpisani v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, kot izvajalka dejavnosti nastanitvenega obrata, ter opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 z naslednjimi številkami:

- 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

- 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,

- 55.202 – Turistične kmetije s sobami,

- 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,

- 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,

- 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,

- 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov



Zakon sicer določa, da se bon glasi na upravičenca, unovčiti pa ga bo mogoče od začetka uporabe vladne uredbe do najpozneje 31. decembra 2020. Evidentiran bo kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu finančne uprave, ki bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem ga bo upravičenec koristil.