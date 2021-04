Dimitrij Piciga ni več izvršni direktor slabe banke

Njegove pristojnosti in odgovornosti prevzemata izvršna direktorja Robert Rožič in Matej Pirc .

Razlogov za odpoklic Picige na DUTB niso navedli. Kot izvršni direktor DUTB – mesto je nastopil konec decembra lani – je vodil področji upravljanja terjatev in lastniških naložb.

Prejšnji teden spremembe v vodstvu

Neizvršni direktorji DUTB so sicer na seji v petek, 16. aprila, za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja za obdobje šestih mesecev imenovali pravnika Rožiča. V izvršnem vodstvu sta takrat ostajala še Pirc in Piciga, poslavljal pa se je Andraž Grum. V sporočilu za javnost so ob tem sicer zapisali, da bosta tričlansko izvršno vodstvo poleg Rožiča sestavljala še Pirc in Piciga ter da so bila določena tudi področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev.

V prihodnjega pol leta naj bi bili sicer izpeljani postopki za izbor stalnega glavnega izvršnega direktorja DUTB.

Predsednik upravnega odbora DUTB in neizvršni direktor je februarja postal Franc Dover. Neizvršna direktorja DUTB pa sta še Aleksander Lozej in Marko Tišma.