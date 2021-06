Direkcija za vode preselila svoj sedež: 'Celje je bogato z vodo, zato je logična izbira'

Minister je vesel, da je agencija sedež dobila v Celju, ki je znano po obilnih vodah in s tem povezanimi težavami protipoplavne zaščite. "Te težave bomo ustrezno naslavljali. Upam, da bo tudi Evropska komisija v četrtek v Slovenijo prišla s potrjenim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, ki predvideva dodaten denar za protipoplavne ukrepe, za ravnanje z odpadnimi vodami, za manjše vodovodne sisteme," je dejal.

Selitev sedeža direkcije za vodo v Celje je pozdravil tudi župan Bojan Šrot , ki je vesel, da ima ta vlada v svojem genskem zapisu regionalno in lokalno komponento. Šrot verjame, da bo direkcija v Celju imela odlične pogoje za delo in da je današnje odprtje njenih prostorov uvod v širši proces decentralizacije Slovenije.

Direkcija, ki skupaj zaposluje 176 ljudi, od katerih jih je trenutno v Celju 25, je sicer po Kramerjevih pojasnilih razpršena na devetih lokacijah po Sloveniji, po državi ima osem sektorjev območij. Navzoča ostaja tudi v Ljubljani, kjer so denimo sektor območja za srednjo Savo, pa projektna pisarna za kohezijske projekte in sektor za razvoj in plane.

Zanj je pomembno, da so sedež preselili iz Ljubljane, saj to tudi na simbolni ravni pove, da vodno gospodarstvo ni centralizirana dejavnost, ampak mreža, ki pokriva celotno Slovenijo. Sedež direkcije je po njegovih besedah podpora sektorjem območij, kjer deluje stroka.

Da je Celje logičen korak pri izbiri sedeža agencije, je poudaril tudi njen direktor Roman Kramer , sicer tudi sam Celjan. "Celje je bogato z vodo, zato je logična izbira. V preteklosti je mesto pokazalo, da dobro razume zakon o vodah, ki govori, da sta za poplavno varnost odgovorna dva, država in lokalna skupnost," je poudaril in izpostavil pomen vodnega gospodarstva, na katerega pa žal prevečkrat pomislimo le, ko naletimo na težave.

Da je treba nadaljevati z aktivnostmi decentralizacije, je izpostavil tudi minister Vizjak in napovedal skorajšnjo selitev agencije za radioaktivne odpadke iz Ljubljane v Krško. "Tudi to je pomemben korak, saj se bo kmalu začelo graditi skladišče nizkih in srednjih radioaktivnih odpadkov in agencija bo imela sedež v neposredni bližini tega delovišča," je poudaril.

"Z nameravano selitvijo se bo v največji meri zagotovilo nemoteno in racionalno delovanje državne uprave ter zagotovilo tudi ustrezno decentralizacijo, kar bo omogočilo ustrezno razpršenost posameznih organov državne uprave po regijah. Zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja, ki temelji na zmanjšanju naraščajočih regionalnih razlik, ohranjanju in povečevanju poseljenosti ter izboljšanju možnosti za dvig blagostanja prebivalk in prebivalcev regij, je ena izmed ključnih prioritet vlade," ob tem sporočajo z ministrstva za okolje in prostor.

S selitvijo sedeža direkcije se večini tam zaposlenim javnim uslužbencem zagotavlja časovni dnevni prihranek na račun vožnje do Ljubljane, posledično pa se s tem zasleduje tudi okoljski vidik, kot so ohranjanje narave, prišlo bo do razbremenitve avtoceste Celje–Ljubljana in s tem do

zmanjšanja negativnih emisij na okolje, še dodajajo.