Direktor Cengiza: Naredili bomo vse, da dohitimo Avstrijce

Predsednik Cengiza Utku Gök sicer v pridobitev posla ne dvomi. "Mi imamo najboljše reference, najboljšo ceno in najboljše znanje. Prepričan sem, da nihče ne more doseči naše cene in da bomo dobili posel," je bil jasen. Ob tem je napovedal, da bo podjetje v vmesnem času iskalo slovenska podjetja za sodelovanje.

"Kar se tiče delovne sile, jo bomo v največji možni meri iskali v Sloveniji, če je ne bomo našli, jo bomo pripeljali iz Turčije. Glede na to, da so pri gradnji tunelov zelo izkušeni, bomo te delali sami, ostala dela pa s slovenskimi partnerji," je pojasnil.

'Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da dohitimo Avstrijce'

Gök je tudi izpostavil, da Cengiz s slovenskimi podjetji ne bo sodeloval prvič. Več o tem nameravajo povedati po pogajanjih. Na vprašanje, kdaj bi bila lahko gradnja druge cevi karavanškega predora končana, je odgovoril, da bi lahko z deli zaključili leto dni pred predvidenim rokom, ki je sicer leta 2025."Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da dohitimo Avstrijce," je dodal.

Na novinarski konferenci je predsednik Cengiza izrazil tudi zanimanje za gradnjo drugega večjega infrastrukturnega projekta pri nas, in sicer železniške proge Divača-Koper. "Seveda smo kot vsaka velika in izkušena družba zainteresirani za drugi tir," je dejal in dodal, da se tudi pri tem poslu za sodelovanje že pogovarjajo s slovenskimi družbami, ni pa želel razkriti, s katerimi.

Dars bo jutri opravil pogajanja

Dars bo sicer jutri opravil pogajanja s tremi ponudniki za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Poleg Cengiza, ki je oddal najnižjo ponudbo v vrednosti 99,6 milijona evrov, se bo Dars pogajal še s konzorcijem podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter konzorcijem podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).

Na odločitev o izbiri bo sicer možna še zadnja pritožba, a tudi če do nje pride, na Darsu računajo, da bodo izbranega gradbinca v delo uvedli najpozneje marca prihodnje leto.

Pritoževanje v nedogled

Izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora je Dars začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle. Tudi na sklep o izbiri izvajalca bo še možna pritožba, tokrat zadnja.

Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidicje pred dnevi na okrogli mizi o oddaji javnih naročil dejal, da jo"kar nekako pričakujemo". To bo že peti krog pritoževanja, je spomnil, ob tem pa je bil kritičen do zakonodaje, ki "omogoča pritoževanje skoraj v nedogled".

Z vlaganjem pritožb se je zamaknila tudi sama gradnja druge cevi, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let. Na Darsu so pojasnili, da se bodo po podpisu pogodbe z izvajalcem, kar bi se lahko zgodilo okoli novega leta, sestali z avstrijskimi kolegi in pregledali časovnico projekta.