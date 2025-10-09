Svetli način
Gospodarstvo

Bančni velikan v času rekordov opozarja: Ameriški borzi grozi hud padec

Bournemouth, 09. 10. 2025 15.31

Avtor
L.M. , A.K.
Na delniških trgih divja bik in ameriški indeksi dosegajo nove vrhove. Če med vlagatelji, kot je videti, še vedno vlada optimizem, pa prihajajo tudi opozorila o pregretosti trga. Jamie Dimon, direktor največje ameriške banke JP Morgan, je opozoril na povečano tveganje resne korekcije ameriškega borznega trga. Napovedal je, da bi se lahko korekcija zgodila v naslednjih šestih mesecih oziroma v roku dveh let ter izpostavil negotovost na globalnem trgu, inflacijo in geopolitične napetosti kot ključne dejavnike tveganja.

Vodja ameriškega bančnega velikana JP Morgan v času rekordov na delniških trgih opozarja, da obstaja večje tveganje za resen padec ameriških delnic, kot se trenutno odraža na trgu. Jamieja Dimona, ki vodi največjo ameriško banko JP Morgan, "veliko bolj kot druge skrbi resna korekcija trga, ki bi se po njegovih besedah lahko zgodila v naslednjih šestih mesecih do dveh letih." 

Pregrevanje ameriškega trga, razlog pa navdušenje nad umetno inteligenco

V intervjuju za BBC je opozoril, da ameriški delniški trg kaže znake pregrevanja, eden izmed razlogov pa je hitro naraščanja naložb v umetno inteligenco (UI).  Po njegovem mnenju bo UI dolgoročno prinesel koristi, a številne naložbe se bodo verjetno izkazale za neuspešne. Po njegovih besedah bo "tako kot pri avtomobilih in televizorjih, večina posameznikov, ki vanje vlagajo, ne bo imela uspeha." Del denarja, vloženega v umetno inteligenco, se bo, kot pravi, verjetno izgubil. Angleška banka je nedavno opozorila, da so vrednosti UI-tehnoloških podjetij "napihnjene" in obstaja možnost ostre korekcije.

Jamie Dimon
Jamie Dimon FOTO: AP

Dimon je tudi opozoril na širša globalna tveganja, med katerimi je izpostavil geopolitične napetosti, proračunsko politiko in ponovno militarizacijo sveta. Poudaril je, da je svet postal nevarnejši in da je bolje vlagati v varnost kot pa biti izpostavljen tveganjem: "Ljudje govorijo o kopičenju stvari, kot so kriptovalute, jaz pa vedno pravim, da bi morali kopičiti naboje, pištole in bombe." "Svet je veliko bolj nevaren kraj in raje imam varnost kot ne," je dodal za BBC

Preberi še 'Osmo čudo sveta': od raznašalca časopisov do milijardnega imperija

Na vprašanje o neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve je direktor izrazil prepričanje, da bo Fed ostal neodvisen, kot je to obljubil predsednik Donald Trump. Prav tako je opozoril, da je ZDA nekoliko manj zanesljiv partner na svetovni ravni, a so določene Trumpove odločitve spodbudile Evropo k večji investiciji v Nato in k izboljšanju gospodarske konkurenčnosti.

J. P. Morgan
J. P. Morgan FOTO: Shutterstock

Poleg tega je Dimon delil optimizem glede skorajšnjega trgovinskega sporazuma med ZDA in Indijo, ki bi lahko odpravil dodatne carine, uvedene zaradi indijskega trgovanja z Rusijo.

Preberi še Borze krvavijo. Kaj pa zdaj? Kdaj bo trg okreval?

Čeprav se njegovo ime pogosto omenja v povezavi s politiko, je za BBC pojasnil, da trenutno politične ambicije niso na dnevnem redu, njegov fokus pa ostaja na zdravju in uspešnosti JP Morgan. Z nasmeškom je dodal: "Če bi mi ponudili predsedniški položaj, bi ga sprejel. Mislim, da bi dobro opravil svoje delo."

JP Morgan Jaime Dimon ZDA
  • Regal
