Direktor Mahleja: 'Evropa dela veliko napako'

OGLAS

Mahle FOTO: Shutterstock icon-expand

Vodja skupine Mahle Arnd Franz je opozoril na negativne posledice, ki bi jih imelo nadaljevanje trenutnih strogih podnebnih ciljev v Evropski uniji. "Evropa bi naredila veliko napako, če bi ostala pri današnjih načrtih – tako glede konkurenčnosti kot tudi glede potreb kupcev," je dejal Franz za Automobilwoche. Če bo prepoved motorjev z notranjim zgorevanjem leta 2035 uveljavljena, bo to imelo za posledico dodatno izgubo delovnih mest. "Svoje kompetence na tem tehnološkem področju bi morali prenesti na Kitajsko ali v ZDA, kar bi pomenilo, da bi v Evropi zagotovo morali zapreti več obratov in bolj zmanjšati število delovnih mest, kot bi jih, če bi pustili prostor za hibridne pogone ali motorje, ki uporabljajo trajnostna goriva," je dodal Franz. Zato bi morali cilje podnebne politike pregledati najpozneje do leta 2025 ali 2026. "Takrat bomo dosegli točko, s katere ni povratka."

Franz za prihodnja leta v Evropi ne pričakuje bistvenega gospodarskega okrevanja. "Ne verjamemo, da bo Evropa dosegla raven iz leta 2018, vsaj ne v tem desetletju." Za to bi bilo treba ustvariti izrazito gospodarsko rast in višje dohodke na prebivalca v Evropi, poleg tega pa bi bilo treba odpreti trg v Ukrajini. "Če se to ne bo zgodilo, smo zelo skeptični glede nadaljnjih možnosti za rast v Evropi," je zaključil Franz.

Izzivi evropske avtomobilske industrije v prehodu na trajnostno mobilnost Evropska avtomobilska industrija, ki je ključni del gospodarstva EU, se sooča z obsežnimi izzivi v prehodu na trajnostno mobilnost. Cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, vse večja konkurenca znotraj in zunaj regije ter spreminjajoče se preference potrošnikov zahtevajo temeljite prilagoditve poslovnih strategij in tehnoloških pristopov. Ključni izziv predstavlja usklajevanje med strogo regulacijo podnebnih ciljev in ohranjanjem konkurenčnosti evropskih proizvajalcev na globalnem trgu. Eden največjih izzivov je postopna opustitev motorjev z notranjim zgorevanjem. Načrt EU, ki predvideva popolno prepoved prodaje novih avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji do leta 2035, zahteva hitre inovacije in prilagoditve v proizvodnih procesih. Tradicionalni proizvajalci morajo vlagati v elektrifikacijo, hkrati pa zmanjševati stroške, da bi ostali cenovno konkurenčni. Prehod prinaša tveganja za izgubo delovnih mest in zaprtje nekaterih obratov, kar dodatno obremenjuje industrijo.