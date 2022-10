Direktorica IMF: Tretjina držav bo izkusila krčenje BDP, inflacija ni začasna

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank iz več kot 180 držav se bodo prihodnji teden zbrali v Washingtonu na prvem letnem zasedanju IMF in Svetovne banke povsem v živo od pandemije covida-19. IMF bo kot običajno pred začetkom zasedanja objavil novo gospodarsko napoved. Julija je napoved rasti za letos znižal na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa na 2,9 odstotka, šlo je za tretji zaporedni popravek navzdol.

"V manj kot treh letih smo doživeli šok za šokom," je dejala prva dama IMF v govoru na univerzi Georgetown. Izpostavila je ozka grla v dobavnih verigah po pandemiji, ki so že tako poganjala inflacijo po svetu, situacijo pa je še poslabšala nesmiselna vojna Rusije v Ukrajini. "Daleč od tega, da bi bila začasna inflacija je postala bolj trajna," je dejala Georgieva. Ključni izziv za politike je delovati, preden se visoke cene zakoreninijo. "Posledice napačnih politik so lahko enormne," je posvarila.

"Nezadostno zaostrovanje denarne politike bi pomenilo neobrzdanost in utrditev inflacije," je dejala. Če se bodo centralne banke premikale preveč in prehitro, pa bi lahko mnoga gospodarstva pristala v podaljšani recesiji. Kljub tveganjem morajo centralne banke delovati odločno. "To ni lahko in bo vsaj na kratek rok boleče," je posvarila, a pomembno se je izogniti veliko večji in dlje časa trajajoči bolečini za vse v prihodnje.

Fiskalna politika mora v vmesnem času pomagati najranljivejšim, a morajo biti ukrepi izredno natančno usmerjeni, da ne bi spodkopavali denarne politike, je še menila Georgieva.