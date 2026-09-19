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Gospodarstvo

Dizel čez dva evra, kmalu pa dražja tudi hrana?

Ljubljana, 19. 09. 2026 21.43 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Kobetič Ema Čepon
Poln rezervoar goriva

Kaže, da nas spet čakajo rekordno visoke cene naftnih derivatov. Ali tokrat celo vseh treh – dizla, bencina IN kurilnega olja? Liter dizla naj bi namreč prebil mejo dveh evrov, liter bencina bo predvidoma stal skoraj evro in 80 centov, liter kurilnega olja pa evro in 70 centov. Medtem pa že nova skrb državljanov – da se bo zaradi višjih cen goriva precej podražila tudi hrana.

Na bencinskih črpalkah že danes visoke cene goriva bodo od torka naprej ne le višje, pač pa – kot kaže – celo rekordno visoke. Po izračunih časnika Finance bo liter dizla za en cent prebil mejo dveh evrov. Najdražji v zgodovini naj bi bil tudi bencin – liter naj bi se podražil na 1,78 evra. Rekordno drag bo tudi liter kurilnega olja, ki se bo podražil za 10 centov, na 1,70 evra.

Ne le dizel in kurilno olje, ki sta že danes najdražja v zgodovini, prihodnji teden pa bosta predvidoma še dražja, najvišjo ceno bo – po štirih letih – dosegel tudi liter bencina.

In če je že v četrtek infrastrukturni minister priznal, da bomo pri litru dizla "kljub vsemu šli čez dva evra", pa šef Petrola ob, kot se zdi, vse bolj negotovih razmerah ni ovinkaril. "Če se bodo konflikti v tej obliki nadaljevali oziroma še eskalirali, ne izključujem, da gre lahko cena tudi do dva pa pol evra oziroma tri evre."

Da je vlada izčrpala vse možnosti za blažitev cen, ko bo od torka naprej iz cene črtana še biokomponenta, pravi Vrtovec. Naj se naftni trgovci odrečejo še polovici marže, pa predlagajo v Svobodi.

"Višina marže, ki je trenutno v Sloveniji 11,5 centa na liter prodanega goriva, ne dosega niti polovico povprečnih evropskih marž. To ni zaslužek trgovca, ampak to je nadomestilo za pokrivanje vseh stroškov obratovanja, tako da težko govorimo o nekih zaslužkih," pa pravi šef Petrola.

Da sta ukrepanje in blaženje visokih cen zdaj predvsem v rokah Evropske unije – vlada denimo čaka na dovoljenje za znižanje trošarin –, opozarja infrastrukturni minister. "Eden izmed blažilnih ukrepov je zagotovo to, da se pomaga kmetijstvu, da se pomaga tudi transportu. Kajti če obremenimo preveč transport, ki je odvisen od nafte ali pa kmetijstvo, potem se to avtomatsko že v hrani prevali na končnega odjemalca."

Torej – na kupca. Nova skrb je tako, da se bo zaradi velikih podražitev goriva podražilo tudi vse v trgovinah.

Po oceni Trgovinske zbornice Slovenije je stanje na maloprodajnih policah trenutno sicer še stabilno, je pa bojazen pred podražitvami povsem upravičena. Če bodo cene goriv vztrajale na tako visokih ravneh, bi se – pravijo na zbornici – pri sveži hrani učinek višjih stroškov lahko pokazal v mesecu ali dveh. Pri predelani hrani je zamik daljši – evropsko povprečje naj bi bilo nekje do 90 dni.

Veliko bolj črnogledi so medtem analitiki mednarodne družbe za ekonomske raziskave Oxford Economics, ki so pred kratkim napovedali, da bodo cene hrane v Evropi to jesen in zimo višje za 11,8 odstotka. Razlogi pa – nadaljevanje konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter posledice ekstremne vročine in suše.

In kaj storiti, da se ne bo tudi hrana drastično podražila? Tudi na Trgovinski zbornici Slovenije, kot pravijo, z zanimanjem spremljajo, ali nam bo Bruselj dovolil znižati trošarine za pogonska goriva pod najnižjo dovoljeno raven v EU. Rešitev vidijo tudi v znižanju DDV za osnovno košarico živil, kar predvideva interventni zakon. In to kljub opozorilom Fiskalnega sveta, da bi ukrep v državni blagajni pustil precejšnjo luknjo.

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