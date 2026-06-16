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Gospodarstvo

Dizel dražji za 3,3 centa

Ljubljana, 16. 06. 2026 06.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Bencinska črpalka

Opolnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra, liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,318 evra.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za okolje in prostor 95-oktanski bencin stal okoli 1,696 evra za liter, dizel okoli 1,822 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,422 evra.

Cene bodo veljale do vključno 22. junija.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

bencin nafta kurilno olje cena

Cene bencina nespremenjene, dizel in kurilno olje dražja

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