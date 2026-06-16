Dizel dražji za 3,3 centa

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za okolje in prostor 95-oktanski bencin stal okoli 1,696 evra za liter, dizel okoli 1,822 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,422 evra.

Cene bodo veljale do vključno 22. junija.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.