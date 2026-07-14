Dizel dražji za 8,3, bencin za 2,7 centa

Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Po navedbah ministrstva se bodo cene tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci cene naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto.