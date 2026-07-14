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Gospodarstvo

Dizel dražji za 8,3, bencin za 2,7 centa

Ljubljana, 14. 07. 2026 08.05 pred 41 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA
Ženska z denarjem

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Po navedbah ministrstva se bodo cene tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci cene naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto.

dizel bencin cene gorivo

Goriva se bodo krepko podražila: dražja bencin in dizel

24ur.com 95-oktansko 1,6, dizelsko gorivo 2,2 centa dražje
24ur.com Bencin se je podražil za 0,7 centa, dizel za 2,6 centa
24ur.com Višje cene goriva
24ur.com Gorivo se je podražilo
24ur.com Dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter
24ur.com Cene pogonskih goriv višje
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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
14. 07. 2026 08.50
black cube je drag. treba vrniti gazdam. Tudi zoran prevara rabi denar za poplacilo svojih pajdasev.
Odgovori
0 0
Tinko22
14. 07. 2026 08.40
Ni čudno, da gospodje Petrolovi živijo na veliki nogi, ko žanjejo takšne dobičke, ker se igrajo s cenami vsak teden in za nos vodijo ovce.
Odgovori
+3
3 0
Jernej Sekirnik
14. 07. 2026 08.28
Toliko jamranja o cenah nikjer ne slišiš, samo pri nas. Joj kako je to drago, kako je ono drago... Samo jamranje!
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-6
0 6
Špica
14. 07. 2026 08.30
pol pa ti daj ljudem ki se ti zdi prepiceni..Jernej...
Odgovori
+5
5 0
Špica
14. 07. 2026 08.31
Jernej, no poli pa ti daj ljudem ce se ti zdi vse prepoceni
Odgovori
+3
3 0
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