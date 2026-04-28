Gospodarstvo

Dizel in kurilno olje cenejša, bencin dražji

Ljubljana, 28. 04. 2026 14.47 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Točenje goriva

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči spremenile. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,708 evra, kar je 2,8 centa manj, za liter bencina pa 1,635 evra oz. tri cente več.

Za liter bencina so vozniki do zdaj odšteli 1,605 evra, od jutri naprej pa bo cena nekoliko višja, in sicer 1,635 evra.

Dizelsko gorivo se bo medtem pocenilo, in sicer z 1,736 evra na liter na 1,708 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo liter tega goriva po novem stal 1,352 evra.

Nove cene bodo veljale do vključno 4. maja.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se medtem oblikujejo prosto.

gorivo cene goriv bencin dizel

Zaposlenim v Dani AFC odpovedi, podjetje v likvidaciji

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dovolj je
28. 04. 2026 15.52
Hah, pocenitev bencin 1 cent, par dni kasneje podražitev 3 centi🙈🙈 bolano
Odgovori
-3
0 3
Greznica
28. 04. 2026 15.38
še včeraj pa pompozni strašenje d abo dizel dražji, ehhh zopni ste res!
Odgovori
+6
6 0
iwilliwillhacku
28. 04. 2026 15.56
še zmeraj je dražji...
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
28. 04. 2026 15.33
Pa koga to sploh zanima? Jaz nikoli ne vem, koliko stane liter goriva. Tankam, ko moram in to je to. Vozim se tja, kamor ne morem peš in to je to. Torej, čemu bi moral vedeti ceno? Vsi ti zapisi, sedaj tedensko, so samo zato, da se nekateri, "prepametni", ven mečejo z neumnimi komentarji.
Odgovori
+8
8 0
jugatneme
28. 04. 2026 15.44
Sploh če je električni avto....
Odgovori
-2
1 3
PredsednikSveta
28. 04. 2026 15.46
"Torej, čemu bi moral vedeti ceno?" Da mimogrede lahko napolniš tank če si blizu praznega in s tem prihraniš nekaj €, kot če bi šel tankat jutri.
Odgovori
-3
1 4
proofreader
28. 04. 2026 15.31
Komaj čakam da pride Janša in gorivo po evro.
Odgovori
-2
3 5
Tommy Shelby
28. 04. 2026 15.33
ko je bilo gorivo 1 eur je bil sod malo cez 30 eur zdaj je pa nekje 110eur
Odgovori
+2
3 1
bb5a
28. 04. 2026 15.24
Dejte vi rajš mal pisat kok je elektrika draga, če "filaš" na hitrih polnilnicah je dizl in benciner cenejši...
Odgovori
+3
7 4
jugatneme
28. 04. 2026 15.45
A doma pa elektrike nimate? Nočna kWh je €0,14
Odgovori
-1
1 2
Žmavc
28. 04. 2026 15.19
Malo po Janši zadiši, že cene padajo.
Odgovori
-3
3 6
Ojojojoj
28. 04. 2026 15.13
Ja kako nooo če sem 12.4. Za bencin v mestu (ne na AC) placala za 1 liter 1,653 evr. Kaj to zavajate .. pocenil se bo torej danes
Odgovori
+0
1 1
gospodP
28. 04. 2026 15.28
Spreminjajo se vsak teden :D
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
28. 04. 2026 15.29
12.4. pa je že 14 dni nazaj. Sedaj se spreminja cena na teden....in danes je cena bencina mimo avtoceste €1,605, od jutri pa 1€,635
Odgovori
0 0
sebak81
28. 04. 2026 15.12
Hahaha.. komaj čakam, da preberejo nekateri, ki se so danes že gnetli po črpalkah zaradi našpekuliranih 3 centih navzgor 😅
Odgovori
+3
3 0
Podlesničar
28. 04. 2026 15.16
Že včeraj je bila gužva. 🤣
Odgovori
+2
2 0
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
