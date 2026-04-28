Dizel in kurilno olje cenejša, bencin dražji

Za liter bencina so vozniki do zdaj odšteli 1,605 evra, od jutri naprej pa bo cena nekoliko višja, in sicer 1,635 evra.

Dizelsko gorivo se bo medtem pocenilo, in sicer z 1,736 evra na liter na 1,708 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo liter tega goriva po novem stal 1,352 evra.

Nove cene bodo veljale do vključno 4. maja.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se medtem oblikujejo prosto.