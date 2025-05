Dizel in kurilno olje cenejša, bencin malenkost dražji

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka do vključno 9. maja znašale 1,41 evra za liter bencina, 1,44 evra za liter dizelskega goriva in 1,03 evra za liter kurilnega olja.