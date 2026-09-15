Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Ti naftni derivati so ob tem začasno oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Če cen ne bi regulirali in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,927 evra, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,206 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,817 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.



