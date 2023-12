Dizel po novem cenejši za 8,3, bencin pa za 8,7 centa

Cene, ki bodo veljale do vključno 18. decembra, že vključujejo odločitev vlade iz minulega tedna, da zniža trošarine in marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo. Kot je med drugim pojasnila, s prilagajanjem trošarin zasleduje zaveze na področju doseganja okoljskih ciljev, naslavlja pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države. Glede na trenutno visoko inflacijo si mora ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti prizadevati tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen, je utemeljila spremembe.

Družba Petrol pa je v ponedeljek zaradi odločitve vlade o znižanju marž vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje. V Petrolu menijo, da so ukrepi nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom Zakona o kontroli cen.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v ponedeljek sporočilo, da se bodo cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro, modelske cene pa se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.