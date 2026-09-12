Dizel se spogleduje z novo rekordno vrednostjo

Cene energentov na svetovnih trgih so v minulem tednu znova močno zrasle. 159-litrski sod severnomorske nafte brent je prejšnji petek stal 96,28 dolarja (83,06 evra), ta petek pa je trgovanje končal pri 104,61 dolarja (90,24 evra), potem ko se je pred tem za kratek čas dotaknil 109,97 dolarja (94,87 evra). V tednu dni se je tako podražil za 8,7 odstotka, piše spletni portal Finance.

Glavni razlog za rast ostajajo okrepljene napetosti med ZDA in Iranom ter negotovost glede transporta skozi Hormuško ožino. Motnje na eni najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte omejujejo ponudbo in povečujejo tveganje nadaljnjih prekinitev dobave.

Bencin v Slovenji zunaj avtocest in hitrih cest trenutno stane 1,674 evra za liter, dizel in kurilno olje pa rekordnih 1,939 evra oziroma 1,544 evra za liter.

Po oceni Financ se bodo v torek vsi naftni derivati podražili za okoli pet centov, bencin na okoli 1,72 evra za liter, dizel na okoli 1,99 evra za liter in kurilno olje na okoli 1,59 evra za liter.

Ocene temeljijo na nespremenjenih trošarinah. Je pa DZ v petek potrdil novelo zakona o trošarinah, ki trajno znižuje zakonsko določeno trošarino za kurilno olje in vladi omogoča dodatno znižanje trošarin na goriva, če bo to dovolila EU.