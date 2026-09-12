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Gospodarstvo

Dizel se spogleduje z novo rekordno vrednostjo

Ljubljana, 12. 09. 2026 17.43 pred 22 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ti.Š.
Cena goriva

Voznike v torek najverjetneje čakajo nove podražitve goriv. Dizel bi se lahko pri tem povsem približal meji dveh evrov za liter in se torej spogleduje z novo rekordno vrednostjo. Rekordno raven bi lahko vnovič dosegla tudi cena kurilnega olja.

Cene energentov na svetovnih trgih so v minulem tednu znova močno zrasle. 159-litrski sod severnomorske nafte brent je prejšnji petek stal 96,28 dolarja (83,06 evra), ta petek pa je trgovanje končal pri 104,61 dolarja (90,24 evra), potem ko se je pred tem za kratek čas dotaknil 109,97 dolarja (94,87 evra). V tednu dni se je tako podražil za 8,7 odstotka, piše spletni portal Finance.

Glavni razlog za rast ostajajo okrepljene napetosti med ZDA in Iranom ter negotovost glede transporta skozi Hormuško ožino. Motnje na eni najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte omejujejo ponudbo in povečujejo tveganje nadaljnjih prekinitev dobave.

Bencin v Slovenji zunaj avtocest in hitrih cest trenutno stane 1,674 evra za liter, dizel in kurilno olje pa rekordnih 1,939 evra oziroma 1,544 evra za liter.

Po oceni Financ se bodo v torek vsi naftni derivati podražili za okoli pet centov, bencin na okoli 1,72 evra za liter, dizel na okoli 1,99 evra za liter in kurilno olje na okoli 1,59 evra za liter.

Ocene temeljijo na nespremenjenih trošarinah. Je pa DZ v petek potrdil novelo zakona o trošarinah, ki trajno znižuje zakonsko določeno trošarino za kurilno olje in vladi omogoča dodatno znižanje trošarin na goriva, če bo to dovolila EU.

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Ni pa jasno, ali bo nižja trošarina upoštevana že pri torkovi regulaciji, so še navedli na Financah.

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KOMENTARJI5

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Bullet5672
12. 09. 2026 18.15
Zakaj noben novinar ne razišče, zakaj je cena rekordna, čeprav je bil sodček nafte že bistveno dražji?! Nakladate in lupite narod
Odgovori
+1
1 0
PetindvajsetUR
12. 09. 2026 18.15
Stevic, kdaj bo 1.1 eur?
Odgovori
0 0
janezkranjski007
12. 09. 2026 18.12
Vse po planu cionistov.....
Odgovori
0 0
kameltrajbar
12. 09. 2026 18.10
Janša&co nas bodo na kant spravl
Odgovori
0 0
Tako pac je
12. 09. 2026 18.11
Ce bi bil golob potem bi bla cena 1.3 al kaj?🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
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