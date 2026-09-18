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Gospodarstvo

Dizel v torek čez dva evra, ob nadaljevanju konfliktov lahko tudi do tri

Ljubljana, 18. 09. 2026 22.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Dizelsko gorivo

Prvič je k nam v studio prišel generalni direktor največjega naftnega trgovca pri nas Petrola Sašo Berger. V torek bo cena dizla po napovedih presegla dva evra, če se bodo konflikti nadaljevali, pa ne izključuje možnosti, da bi se cene goriv dvignile tudi do 2,5 oziroma tri evre za liter. Zakaj kljub visokim dobičkom vztrajajo pri visokih maržah? In ali so ob regulaciji pred volitvami taktizirali?

Kaj se bo zgodilo s ceno litra dizla, bencina, kurilnega olja prihodnji torek in kdaj bo ali je morda že konec spora med državo in našim največjim naftnim trgovcem Petrolom, ko posledice občutijo voznice in vozniki? Lani smo lahko videli zaprtje nekaterih Petrolovih servisov, letos pred volitvami so Slovenci pred črpalkami stali v dolgih kolonah, ko je marsikje goriva zmanjkalo. Nekdanja Golobova vlada, zdaj opozicija, govori, da je bil to le predvolilni manever trenutne Janševe vlade, ki zdaj išče rešitve, kako bi lahko omejili ceno goriv.

Sašo Berger
Sašo Berger
FOTO: POP TV

Prvič je k nam v studio prišel predsednik uprave Petrola Sašo Berger in povedal, da se trenutna geopolitična situacija lahko meri z največjimi naftnimi krizami v zgodovini. "Vedeti moramo, da se potreba po nafti ne zmanjšuje. Svet potrebuje približno 100 milijonov sodov nafte dnevno, čez Hormuško ožino jih gre 17, 18 milijonov, preko uničenega naftovoda v Savdski Arabiji jih je šlo 8, uničene rafinerijske kapacitete v Ukrajini, Rusiji ... vse to vpliva na ceno, ki raste iz dneva v dan," je pojasnil.

Zato bi prihodnji torek po njihovih napovedih cena dizla lahko presegla mejo dveh evrov. "Nimamo točnih izračunov, ampak predvidevamo 2 centa višjo ceno na liter za potrošnika."

To pa še ni vse. Če se bodo konflikti v tej obliki nadaljevali oziroma če bodo še dodatno eskalirali, Berger ne izključuje možnosti, da bo šla cena goriva do 2,5 in celo 3 evre za liter.

"Slovenija ni izoliran otok in cenovna politika se formira na drugih trgih, pri uravnavanju tega ima vlada zelo malo vpliva, trgovci pa praktično nič," je še dejal.

Kaj pa za največjega trgovca z gorivi pomeni poseg vlade v biokomponente? Berger verjame, da bo sledil ukrep pri spremembi zakona o obnovljivih virih energije, kjer se bo ta del obveznega vmešavanja vsaj za neko obdobje znižal. "V takem primeru bi bilo to breme razporejeno."

Preberi še Vlada iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente

Kaj pa marže? Po njegovih besedah v družbi Petrol nenehno opozarjajo na to, da je sedanja ureditev nevzdržna in da višina marže, ki je trenutno v Sloveniji 11,5 centa na liter prodanega goriva, ne dosega niti polovice povprečnih evropskih marž. "Mogoče je treba ljudem razložiti, da bruto marža, ki jo je deležen trgovec, ni dobiček trgovca, ni zaslužek trgovca, ampak nadomestilo za pokrivanje vseh stroškov obratovanja, zaposlenih, logistike, vzdrževanja ... Težko govorimo o nekih zaslužkih trgovca."

Kaj je Berger povedal o tem, kaj se je dogajalo pred volitvami, ko goriva ni bilo dovolj, in kakšen je njihov odnos do leve in desne politike, pa si poglejte v zgornjem videoposnetku!

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