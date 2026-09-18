Dizel v torek čez dva evra, ob nadaljevanju konfliktov lahko tudi do tri

Kaj se bo zgodilo s ceno litra dizla, bencina, kurilnega olja prihodnji torek in kdaj bo ali je morda že konec spora med državo in našim največjim naftnim trgovcem Petrolom, ko posledice občutijo voznice in vozniki? Lani smo lahko videli zaprtje nekaterih Petrolovih servisov, letos pred volitvami so Slovenci pred črpalkami stali v dolgih kolonah, ko je marsikje goriva zmanjkalo. Nekdanja Golobova vlada, zdaj opozicija, govori, da je bil to le predvolilni manever trenutne Janševe vlade, ki zdaj išče rešitve, kako bi lahko omejili ceno goriv.

Prvič je k nam v studio prišel predsednik uprave Petrola Sašo Berger in povedal, da se trenutna geopolitična situacija lahko meri z največjimi naftnimi krizami v zgodovini. "Vedeti moramo, da se potreba po nafti ne zmanjšuje. Svet potrebuje približno 100 milijonov sodov nafte dnevno, čez Hormuško ožino jih gre 17, 18 milijonov, preko uničenega naftovoda v Savdski Arabiji jih je šlo 8, uničene rafinerijske kapacitete v Ukrajini, Rusiji ... vse to vpliva na ceno, ki raste iz dneva v dan," je pojasnil.

Zato bi prihodnji torek po njihovih napovedih cena dizla lahko presegla mejo dveh evrov. "Nimamo točnih izračunov, ampak predvidevamo 2 centa višjo ceno na liter za potrošnika."

To pa še ni vse. Če se bodo konflikti v tej obliki nadaljevali oziroma če bodo še dodatno eskalirali, Berger ne izključuje možnosti, da bo šla cena goriva do 2,5 in celo 3 evre za liter.

"Slovenija ni izoliran otok in cenovna politika se formira na drugih trgih, pri uravnavanju tega ima vlada zelo malo vpliva, trgovci pa praktično nič," je še dejal.

Kaj pa za največjega trgovca z gorivi pomeni poseg vlade v biokomponente? Berger verjame, da bo sledil ukrep pri spremembi zakona o obnovljivih virih energije, kjer se bo ta del obveznega vmešavanja vsaj za neko obdobje znižal. "V takem primeru bi bilo to breme razporejeno."