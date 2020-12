Drugi tir: DKOM za konec zavrnila še revizijske zahtevke Kitajcev

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v komisiji, je ta v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača – Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal – Koper naročnika družbe 2TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

DKOM je na podlagi zahtevkov za revizijo, ki so jih vložile družba Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, ter kitajske družbe China Gezhouba Group Company Limited, China Communications Construction Company Limited, China Railway Group Limited in China State Construction Engineering Corporation Limited v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila 'Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal' in 'Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper' , naročnika družbe 2TDK, d.o.o., sprejela odločitev, da se ti zavrnejo kot neutemeljeni.

Medtem je nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021.

Naročnik ima na podlagi 25. člena Direktive 2014/24 in 11. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) namreč možnost omejiti sodelovanje gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki nimajo sklenjenega sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajeti v takem sporazumu. O morebitnih omejitvah sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav se naročnik lahko odloči sam. "Državna revizijska komisija ni ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev pri zaključku, da Kitajska ni podpisnica Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima niti z Republiko Slovenijo niti z Evropsko unijo sklenjenega sporazuma, ki bi vlagateljem zagotavljal dostop do konkretnega javnega naročila," pojasnjujejo na komisiji.

Kot so v sporočilu za javnost včeraj pojasnili v 2TDK, je bil razlog za podaljšanje roka to, da (do včeraj) še niso prejeli vseh odločitev DKOM v revizijskih zahtevkih.

Komisija je medtem že ugodila tudi avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila turška gradbinca JV YDA in Unitek.

V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se z začetkom največjega infrastrukturnega projekta v državi mudi. Razpis za glavna dela v okviru tega milijardnega projekta je sicer razdeljen na dva dela, in sicer od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.

Medtem v okviru projekta teče gradnja dostopnih cest in tudi premostitvenih objektov, dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice. Nadzorni svet je včeraj dal soglasje k časovnemu aneksu številka štiri k pogodbi o izvedbi dostopnih cest. Po njem se izvajalca Kolektor CPG in Euro-Asfalt po novem zavezujeta, da bosta del dostopnih cest dokončala do 28. februarja prihodnje leto, medtem ko je rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti glede dostopnih cest 31. marec 2021. Aneks ne bo imel finančnih posledic, zagotavljajo v 2TDK.