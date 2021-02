DKOM zavrgla tri zahtevke vlagateljev za revizijo v zadevi drugi tir

Državna revizijska komisija je v zadevi drugi tir prejela tri zahtevke za revizijo, in sicer s strani Ginex International, Euro-Asfalt in Içtaş ter YDA in Unitek. Ugotovili so, da so zahtevki vsebinsko enaki tistim, ki so jih vložili že v postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov, zato so jih zavrgli. O zahtevku Gorenjske gradbene družbe bodo odločili naknadno.

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Gradnja objektov drugega tira železniške proge– odsek 1: Divača–Črni Kalin Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal–Koper prejela štiri zahtevke za revizijo. Vlagatelji so izpodbijali odločitev naročnika o priznanju sposobnosti. DKOM je najprej obravnavala zahtevke za revizijo, ki so jih vložili Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, skupna vlagatelja Euro-Asfalt, d.o.o. in Içtaş ter skupna turška vlagatelja YDA in Unitek. O zahtevku četrtega vlagatelja, Gorenjska gradbena družba, d.d., bo DKOM odločila naknadno. PREBERI ŠE Štirje zahtevki za revizijo na odseku drugega tira Črni Kal–Koper Državna revizijska komisija je ugotovila, da navedeni vlagatelji z zahtevki za revizijo zahtevajo ponovno presojo o isti stvari, tj. ponovno presojo ravnanja naročnika, o katerem je DKOM že (pravnomočno) odločila. Zahtevki za revizijo so vsebinsko enaki zahtevkom za revizijo, ki so jih vlagatelji že vložili v tem postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov, ki niso bili obravnavani v okviru predhodnega postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zato zahtevke za revizijo zavrgla. icon-expand