DKOM zavrnila še en zahtevek za revizijo v zadevi drugi tir

Komisija je s tem odločila o vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v tej fazi postopka pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za gradnjo objektov drugega tira železniške proge na odseku Divača-Črni Kal in na odseku Črni Kal-Koper. S tem je postopek pravnega varstva pred komisijo zaključen.

2TDK je sicer usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznal avstrijskemu Strabagu z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir, Kolektorju CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin ter turškemu Cengizu.

Odsek Divača–Črni Kal bo, kot kaže, gradil konzorcij s Kolektorjem CGP na čelu. Iz družbe 2TDK so namreč sporočili, da so oddali najcenejšo ponudbo za izvedbo gradbenih del na tem odseku. Na družbo sta prišli zgolj dve ponudbi, ki sta bili pod maksimalno določeno ceno, zato sta obe veljavni. Ponudbe pa ni oddal turški Cengiz, ki ta hip gradi drugo cev predora Karavanke. Kot smo izvedeli, ponudbe ni oddal zato, ker cene ni mogel postaviti tako nizko.