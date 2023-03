Do 85-odstotne podražitve: kokoši so mrtve, cene jajc pa astronomske

V samo enem letu so se pri nas jajca podražila za kar 21,7 odstotka. Še precej huje je na Češkem, kjer so dražja za 85 odstotkov, na Madžarskem za 80 odstotkov. Na Hrvaškem medtem mediji poročajo, da tam 100 kilogramov jajc stane 292 evrov (pri nas 213 evrov), kar naj bi pomenilo, da naši južni sosedje uživajo najdražja jajca v soseščini. Draga jajca seveda pomenijo podražitev številnih živil. In kako smo se znašli v tej zagati?

icon-expand Kokoš FOTO: Thinkstock

Visoke cene jajc sicer pestijo celotno EU, Eurostat je objavil, da je bila cena jajc v EU januarja v povprečju za 30 odstotkov višja kot januarja lani. Še najbolj so se dramatični podražitvi izognili v Nemčiji, kjer je bila podražitev le 18-odstotna, in Avstriji, kjer je bila podražitev 19-odstotna.

Nič bolje ni na drugi strani Atlantika. Wall Street Journal je poročal, da se je v ZDA cena jajc januarja v primerjavi z mesecem prej zvišala za 8,5 odstotka, v primerjavi z januarjem 2022 pa za približno 70 odstotkov. Po podatkih Information Resources Inc. so se jajca v letu 2022 v ZDA podražila bolj kot kateri koli drug živilski artikel. Potrošniki so "novo realnost" seveda opazili in je vplivala na njihove nakupovalne navade. Čeprav že na splošno drži, da povpraševanje po jajcih običajno pade po novoletnem prazničnem obdobju, ki je povezano s pripravo večje količine okusne hrane, je bil tokrat padec prodaje izrazito strm. V prvem tednu februarja so ameriški trgovci prodali 12 odstotkov manj jajc kot v istem obdobju lani. Povsod, kjer se jajca dražijo, pa to vpliva tudi na cene živil, kjer se za pripravo potrebuje jajca – od peciva v pekarni do jedi v restavraciji.

icon-expand Ponudniki zajtrkov so bili marsikje primorani dvigniti cene. FOTO: Thinkstock

Ob tem pa se seveda pojavljata vprašanji, kako smo se znašli tukaj in kdaj se bodo cene umirile. Po podatkih francoskega nacionalnega odbora za promocijo jajc (CNPO) se je proizvodnja jajc v 2022 v ZDA zmanjšala za 4,6 odstotka, v Evropi pa za 3 odstotke. Pomembno pa so k podražitvam prispevali višje cene krme za živali, naraščajoči stroški energije in dela, predvsem pa ptičja gripa, ki je v zadnjih mesecih pustošila po številnih farmah.

Po podatkih Svetovne organizacije za zdravje živali s sedežem v Parizu so od oktobra 2021 v odgovor na izbruhe ptičje gripe množične zakole perutnine izvajali v najmanj 60 državah. Med najbolj prizadetimi državami so Indija, Tajvan, Nepal, Peru, Češka, Romunija in Niger.

V Evropi so v letih 2021–2022 poročali o več kot 2467 izbruhih ptičje gripe pri perutnini, kar je povzročilo zakol 48 milijonov domačih ptic v 37 državah. To je bila doslej najhujša epidemija ptičje gripe na stari celini. Samo v Nemčiji so leta 2021 ubili 2,3 milijona ptic, je zapisano na spletni strani EK. Strokovnjaki pa se bojijo novega vala. V Sloveniji je bila po podatkih pristojnih visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1 v sezoni 2022/2023 prvič potrjena pri labodih grbcih oktobra lani. Gre za podtip, ki je razširjen po Evropi, tako pri prostoživečih pticah (predvsem vodnih) kot pri perutnini in pticah v ujetništvu, navajajo na portalu gov.si. Do sedaj je bila poleg labodov grbcev potrjena še pri črnem labodu, veliki uharici in sivi čaplji. Prvi izbruh pri perutnini pa je bil potrjen konec marca v prosti reji kokoši nesnic v občini Cerklje na Gorenjskem, v kateri je bilo približno 1000 kokoši. Državno središče za nadzor bolezni je zato določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) in ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

Ukrepi zaradi visoko patogene aviarne influence v Sloveniji Zaradi primerov visoko patogene aviarne influence (v nadaljnjem besedilu: HPAI) pri prostoživečih pticah ter situacije pri perutnini in pticah v ujetništvu se na celotnem območju Republike Slovenije odredijo ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, in sicer: gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu, ter je dnevni izpust omejen na najkrajši možni čas; vodna zajetja na prostem se pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali, uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam; prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; omejeni so stiki nepooblaščenih oseb s perutnino in vstop v prostore, kjer je nastanjena perutnina, upoštevati je treba ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok ipd.); oskrba perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor); prepovedana sta odlov in označevanje prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na območjih, kjer je bila potrjena HPAI; pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic, ujed in sov na ostalih območjih se izvajajo biovarnostni ukrepi; prepovedani so prireditve, sejmi, razstave oz. druga zbiranja ptic. VIR: gov.si

Visoko patogena ptičja gripa lahko povzroči bolezen, ki prizadene več notranjih organov, smrtnost pa je pri piščancih 90–100-odstotna, pogosto v 48 urah. Pojav enega primera pomeni uničenje celotne jate. Posledice so tako uničujoče in dolgoročne. Za rejca lahko takšen dogodek pomeni bankrot. Kot poudarjajo strokovnjaki, je bila še do pred kratkim ptičja gripa le občasen obiskovalec Evrope. Zdaj pa se rejci soočajo s stalno grožnjo. To pomeni, da bi se lahko število rejcev drastično zmanjšalo. Številne države zatrjujejo, da imajo mehanizme za delno povrnitev izgube, ki nastane zaradi pojava ptičje gripe, a rejci opozarjajo, da so takšni ukrepi le kaplja v morje, saj jim ne pomagajo preživeti. Visoke stroške čiščenja in razkuževanja hlevov po izbruhu nosi predvsem rejec. Prav tako obstaja prehodno obdobje, v katerem rejci v prostore ne smejo naseliti novih živali. Zato rejci večinoma podpirajo strožje ukrepe, ki naj bi zmanjšali možnost okužbe, čeprav vse kaže, da bodo spet morali sami nositi večino stroškov prilagoditev. Če je prej veljalo, da prehodno obdobje grožnje povzročijo predvsem ptice selivke iz Azije, zdaj ko je grožnja stalna, študije kažejo, da je vir okužbe pogosto človeška dejavnost. Ljudje prenašajo virus v prostore na kontaminiranih čevljih, oblačilih, strojih, živalski krmi ... Zato strokovnjaki predlagajo višje higienske standarde za osebje, ki dela z jatami v zaprtih prostorih.

Strokovno javnost pa zaposluje tudi preskok virusa na sesalce. Science News poroča, da je bila različica virusa povezana s poginom tjulnjev v Mainu prejšnje poletje. Oktobra je prišlo do izbruha na farmi kun v Španiji – živali so bile hranjene s perutninskimi stranskimi proizvodi, virus pa so že zaznali tudi pri morskih levih, divjih medvedih, lisicah, mačkah ... Za zdaj je spodbudno, da se je med tako velikim izbruhom med pticami in drugimi živalmi okužilo tako malo ljudi, pravijo strokovnjaki, ki pa budno spremljajo situacijo. Od leta 2003 je bilo Svetovni zdravstveni organizaciji prijavljenih 873 primerov okužbe s H5N1 pri ljudeh. Nekaj manj kot polovica teh ljudi je umrla. Februarja je 11-letna deklica v Kambodži umrla, potem ko je zaradi virusa ptičje gripe zbolela za hudo pljučnico, kar je bila prva prijavljena okužba v državi po letu 2014. Z virusom je bil okužen tudi njen oče, a ni razvil simptomov.

icon-expand Zaradi pojava ptičje gripe marsikje po svetu prepovedujejo izpuščanje perutnine na prosto. FOTO: Adobe Stock

V luči hudega izbruha, je nato Evropska komisija napovedala nova pravila za uskladitev cepljenja živali proti najhujšim boleznim. V Franciji pa so pred dnevi napovedali, da bodo kmalu testirali dve cepivi proti ptičji gripi. Francoski minister za kmetijstvo Julien Denormandie pravi, da je cilj, da jih odobri vseh 27 držav članic EU. Za AVEC, ki predstavlja evropski sektor perutninskega mesa, je premik k skupnemu okviru EU za cepljenje dobrodošel, poroča Euractiv. Prepričani so namreč, da bo - glede na razvoj virusa v zadnjih nekaj letih - širjenje bolezni brez cepljenja vse težje nadzorovati. A opozarjajo, da cepljenje "ni rešitev, ki bo enkrat za vselej rešila problem ptičje gripe". "To je lahko del strategije - vendar je treba sprejeti tudi številne druge ukrepe," je za medij povedala generalna sekretarka AVEC Birthe Steenberg. Rejce medtem seveda skrbijo stroški, ki bodo nastali z novimi pristopi.

icon-expand Sektor pridelave jajc je že nekaj časa na udaru - sprva zaradi spornih praks baterijske reje, zdaj pa ga pestijo naraščajoče cene in ptičja gripa. FOTO: iStock

Kaj naj bi se torej s cenami jajc - in povezanimi artikli, dogajalo v prihodnje? Dejstvo je, da ptičja gripa ni edina težava rejcev. Poleg ptičje gripe so industrijo prizadeli povečani proizvodni stroški, vključno s krmljenjem kokoši. Cena bo odvisna predvsem od cen žita. Cene bi lahko bile stabilne, seveda pa cene ne bodo več takšne kot v zadnjih letih, zato bodo tudi stroški proizvodnje jajčnih izdelkov višji kot v preteklosti, pravijo poznavalci. "Hranjenje kokoši je zdaj vsaj 50 odstotkov dražje, kot je bilo, cena energije se je povečala za vsaj 30 odstotkov, medtem ko sta tudi delo in embalaža dražja," denimo pojasnjuje Britansko združenje proizvajalcev jajc iz proste reje. Indeks cen hrane Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo je sicer decembra padel že deveti mesec zapored, pri čemer so bile cene osnovnih živil decembra za odstotek nižje kot leto prej. Vseeno so bile cene hrane leta 2022 višje za 14,3 odstotka od njihove povprečne vrednosti v letu 2021. "Umirjene cene živilskih surovin so dobrodošle po dveh zelo nestanovitnih letih," ob tem pravi njihov glavni ekonomist Maximo Torero, poroča FoodIngredientsFirst. "Pomembno je ostati pozoren in se močno osredotočiti na ublažitev globalne negotovosti glede preskrbe s hrano glede na to, da svetovne cene hrane ostajajo na povišanih ravneh, s številnimi osnovnimi živili blizu rekordnih vrednosti," opozarja. Cene rastlinskega olja, žitaric in mesa so se tako prejšnji mesec še znižale, kar je posledica umirjenega svetovnega uvoznega povpraševanja in nizkih cen surove nafte, ugotavlja organizacija. Po drugi strani so se cene mlečnih izdelkov zvišale zaradi "zaostrovanja tržnih pogojev", cene sladkorja so se prav tako zvišale zaradi skrbi glede vpliva slabih vremenskih razmer na pridelek v Indiji in zamud pri drobljenju sladkornega trsa v Avstraliji in na Tajskem. Veliko pa je odvisno tudi od trgovcev. Na Hrvaškem se denimo sprašujejo, zakaj so cene jajc tako visoke ravno pri njih. Cene energije in stroški kmetijske proizvodnje so se tam zvišali toliko kot kjer koli drugje, niso pa imeli množičnih zakolov zaradi ptičje gripe. In kot še dodaja Novi List - hrvaške farme proizvedejo dovolj jajc, da pokrijejo 90 odstotkov povpraševanja lokalnega trga, zato velike potrebe po uvozu - ni.

icon-expand Kokoši FOTO: Thinkstock