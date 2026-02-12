Naslovnica
Gospodarstvo

Dobiček NLB presegel pol milijarde evrov

Ljubljana, 12. 02. 2026 13.09 pred 1 uro 4 min branja 59

Avtor:
STA N.V.
NLB

NLB Skupina je lani pridelala 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot v letu 2024. Dobiček skupine je tako tretje leto zapored presegel pol milijarde evrov. Prihodki največje bančne skupine s sedežem v Sloveniji so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Vodstvo poslovanje skupine označuje za visoko uspešno.

V letu 2025 je rast poslovanja v Jugovzhodni Evropi, ki je regija delovanja skupine, po pojasnilih vodstva NLB ostala stabilna, povpraševanje po bančnih storitvah pa visoko. "Okolje v širši regiji je pozitivno vplivalo na uspešnost poslovanja NLB Skupine," so zapisali ob objavi poslovnih izidov.

Dejstvo, da je celoletni čisti dobiček tretjič zapored presegel pol milijarde evrov, po navedbah NLB potrjuje "visoko uspešnost poslovanja skupine, solidno rast posojil in odpornost poslovnega modela kljub pritiskom na obrestne marže".

NLB
NLB
FOTO: Bobo

V NLB pravijo, da so z močno rastjo posojil uspešno izničili učinek nižjih obrestnih mer zaradi denarne politike Evropske centralne banke. Čiste obresti so tako narasle za en odstotek na skoraj 947 milijonov evrov.

"Čisti obrestni prihodki so se stabilizirali in začeli izboljševati, pri čemer so učinki znižanja obrestnih mer v izkazu poslovnega izida in na bilančnih postavkah večinoma že absorbirani, kar predstavlja trdno osnovo za rast prihodkov na podlagi nadaljnje rasti obsega poslovanja," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Na ravni skupine sta bila za rast obrestnih prihodkov po pojasnilih vodstva NLB pomembna znatno višji obseg posojil, pri čemer je bila rast skoraj enakomerno porazdeljena med posojili prebivalstvu in posojili podjetjem, in načrtno podaljšanje trajanja naložbenega portfelja, kar je ublažilo znaten vpliv nižjih kratkoročnih obrestnih mer.

Čisti neobrestni prihodki so se medtem lani zvišali za 16 odstotkov na 355,8 milijona evrov, od tega čiste opravnine za devet odstotkov na 342,6 milijona evrov. Celotni čisti prihodki so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Na drugi strani so bili stroški s 616,8 milijona evrov višji za devet odstotkov.

Po plačilu davka na bilančno vsoto, namenjenega za obnovo po poplavah in plazovih leta 2023, je rezultat skupine pred oslabitvami in rezervacijami s 652,1 milijona evrov predlanskega presegel za en odstotek. Strošek oslabitev in rezervacij je narasel za 61 odstotkov na 60,2 milijona evrov, znotraj tega so oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja narasle za 126 odstotkov na 46,6 milijona evrov.

Blaž Brodnjak
Blaž Brodnjak
FOTO: Bobo

Pri poslovanju s podjetji so v NLB opazili upad v kreditni sposobnosti večjih podjetij, ki poslujejo v jeklarski in kovinski industriji, predvsem v Sloveniji. Kljub temu ocenjujejo, da v trenutnem makroekonomskem okolju kakovost sredstev skupine ostaja na visoki ravni.

Bilančna vsota skupine, ki je ob koncu 2025 zaposlovala 8107 oseb, se je lani povečala za 12 odstotkov na 31,47 milijarde evrov. Bruto krediti strankam so narasli za 14 odstotkov na skoraj 19,10 milijarde evrov, denarne vloge strank pa za 10 odstotkov na 24,51 milijarde evrov.

V Sloveniji so se bruto posojila podjetjem in državi lani povečala za 11 odstotkov, posojila fizičnim osebam pa so zabeležila 10-odstotno rast, s pospešeno rastjo stanovanjskih posojil. Prodaja novih stanovanjskih posojil v letu 2025 je tako znašala 759,1 milijona evrov v primerjavi s 509,7 milijona evrov v letu 2024.

V preostalih bankah iz skupine je rast posojil presegla stopnjo rasti v Sloveniji, tako v segmentu prebivalstva (19-odstotna rast) kot tudi pri kreditiranju podjetij in države (17-odstotna). Pri posojilih prebivalstvu je bila zabeležena visoka rast novih posojil, tako potrošniških kot stanovanjskih.

Povprečne posojilne obrestne mere so se v zadnjem lanskem četrtletju stabilizirale pri 5,64 odstotka v državah nekdanje Jugoslavije in 4,11 odstotka v Sloveniji, kar pomeni povprečno posojilno obrestno mero 5,08 odstotka na ravni skupine.

Skupni kapitalski količnik NLB Skupine je 31. decembra 2025 znašal 20,1 odstotka, kar je 1,4 odstotne točke več kot konec leta 2024, medtem ko je količnik CET1 znašal 15,5 odstotka ali 0,2 odstotne točke več kot leto pred tem. Na kapital sta pozitivno vplivala dobičkonosnost v letu 2024 in izdaja 300 milijonov evrov obveznic.

Banka, v kateri ima država kontrolni delež, sicer pa je njeno lastništvo razpršeno, pričakuje, da bo letos delničarjem izplačala 55 odstotkov lanskoletnega dobička oz. 276,7 milijona evrov, če vmes ne bo pomembnih združitev in prevzemov. To je nekoliko več kot lani, ko je med delničarje razdelila polovico čistega dobička oz. 257,2 milijona evrov.

Za letos skupina pričakuje trdno rast prihodkov, podprto z nadaljevanjem močne rasti posojil blizu 10 odstotkov in stabilnim okoljem obrestnih mer. Prihodki naj bi tako presegli 1,30 milijarde evrov, donosnost kapitala po davkih naj bi ostala pri okoli 20 odstotkih. Zmogljivost NLB za nove združitve in prevzeme je do štiri milijarde evrov tveganju prilagojene aktive.

nlb blaž brodnjak banka

KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelevnedesen
12. 02. 2026 15.06
Kfaj bodo šle obresti na depozite gor? Upravljajo z denarjem varčevalcev, ki ga vlagajo drugje, po seveda mnogo višji obrestni meri.
Odgovori
0 0
NeXadileC
12. 02. 2026 15.05
Od česa pa oni služijo❓️
Odgovori
0 0
Kstane
12. 02. 2026 15.02
To banko so naši sposobneži zadolžili,sanirali in iz proračuna in prodali tujemu kakitalu. Banka je danes uspešna in jim vsi ,ki dobro mislimo,lahko samo čestitamo.
Odgovori
+3
3 0
Julijann
12. 02. 2026 15.01
Kakšen bo kaj priliv v državno blagajno? Škoda da imamo le 25 delnic.
Odgovori
0 0
razumi če lahko
12. 02. 2026 15.00
Manjši delež države pomeni takojšnji večji dobiček enostavno kot pasulj !!
Odgovori
+1
1 0
Lens
12. 02. 2026 14.55
Namesto da bašejo v žepe bi se nam lahko zahvalili. Pa povrnili kar smo vložili, ko jim je šlo za nohte.
Odgovori
+3
3 0
Priap
12. 02. 2026 14.51
Naj jim vlada naloži, da nam vrnejo denar, to kar smo jih dokapitalizirali...
Odgovori
+2
3 1
EU Dig. Cenzura
12. 02. 2026 14.59
Dokler ne bo narod na cesti in REVOLUCIJE ne bo spremembe!
Odgovori
0 0
bossanoga
12. 02. 2026 14.46
Brodnjak in ostala "bagra" si delijo ekstra dobičke in v isti glas tulijo, da je za delavca 1000 EUR neto plače absolutno preveč, tačas ko sami pobirajo po več kot desettisoč (10000) eur NETO na mesec.
Odgovori
+5
6 1
bossanoga
12. 02. 2026 14.47
več kot 100000 (stotisoč) EUR na mesec.
Odgovori
+4
5 1
bossanoga
12. 02. 2026 14.48
** več kot 100000 (stotisoč) EUR na mesec
Odgovori
+2
3 1
grumf
12. 02. 2026 15.02
Uradno; 1.012.914€ letno bruto, to je 84.409,5€ bruto na mesec, to je okoli 45.000€ neto na mesec.
Odgovori
+2
2 0
server
12. 02. 2026 14.44
Tukaj gledam jamranje glede nevrnjene državne dokapitalizacije, ničnih obrestih vpoglednih vlog in oderuških obrestih za kredite, ampak ZGODIO SE NE BO NIČ. To je naša realnost in nobene volitve ne bodo tega rešile!
Odgovori
+3
3 0
proofreader
12. 02. 2026 14.43
Medtem pa koalicija s skrajno Levico in vrhunskim podjetnikom Golobom 1,8 milijarde evrov izgube.
Odgovori
+2
5 3
mario7
12. 02. 2026 14.43
Po Sloveniji pa zapirajo poslovalnice in ukinjajo bankomate.
Odgovori
+5
6 1
Slovenska pomlad
12. 02. 2026 14.39
Nobenega dobička ni, preprosto vam vaš denar ne obrestujejo,njim pa Evropska centralna banka plačuje zanj.Gre za krajo lastnih komitentov.
Odgovori
+9
10 1
sosed5
12. 02. 2026 14.35
In poslovodstvo si bo delilo mastne nagrade, za dvig minimalne place za dobrih 100 evrov pa ni denarja, katastrofa bi bila, bi financno krahirali. Ma podn od podna.
Odgovori
+12
13 1
Albert Konečnik
12. 02. 2026 14.31
Glede na to, da bančni sistem ne ustvarja kake dodane vrednosti, lahko pri takem dobičku rečemo samo eno: z oderuškimi obrestmi in dragimi storitvami ste opetnajstili kar lepo število državljanov in podjetij.
Odgovori
+11
11 0
Hitri Zigi 78
12. 02. 2026 14.30
Vrnite denar državi, ki ste ga dolžni še od dokapitaližacije
Odgovori
+14
14 0
flojdi
12. 02. 2026 14.28
?gdaj bojo pa vrnil dokopitalizacijo
Odgovori
+7
7 0
CenterDesno
12. 02. 2026 14.26
A glej ga zlomka. Ko je bila država večinski lastnik NLB, smo gledali dokapitalizacije, luknje in sanacije z davkoplačevalskim denarjem. Zdaj, ko država ni več večinski lastnik, pa kar naenkrat pol milijarde dobička. Kakšno naključje. Očitno banka ni bila problem. Očitno je bilo nekaj drugega. Ampak brez skrbi..ko so bile izgube, smo jih pokrili mi. Ko so dobički, pa ploskamo, kot da je to samoumevno. Res fascinantno, kako podjetja “čudežno” začnejo delovati učinkovito, ko odločanje ni več politični projekt, ampak poslovna odgovornost. Naključje? Seveda. Vedno je naključje.
Odgovori
+9
10 1
Mclaren
12. 02. 2026 14.25
In potem tale čudak brodnjak pametuje okrog minimalne plače!? Fuj!
Odgovori
+6
8 2
Mclaren
12. 02. 2026 14.25
Mogoče bi sam probal preživet z minimalno plačo!?
Odgovori
+5
7 2
FORTUDO1
12. 02. 2026 14.23
K-Lukec že pripravlja plan delitve dobička"
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
12. 02. 2026 14.22
Ja na racun nas in ukinjanja bankomatov. Stroski za varcevalce so ogromni,obresti pa nobenih. Ce dvignemo svoje prihranke bodo zopet v kraterski luknji. Pred volitvami je itak boljse denar ven vzet ker ce slucajno zmaga sds in nsi se bodo se tega polakomli. Koz Zvon1 in Zvon2.
Odgovori
+6
8 2
