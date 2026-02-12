Dobiček NLB presegel pol milijarde evrov

V letu 2025 je rast poslovanja v Jugovzhodni Evropi, ki je regija delovanja skupine, po pojasnilih vodstva NLB ostala stabilna, povpraševanje po bančnih storitvah pa visoko. "Okolje v širši regiji je pozitivno vplivalo na uspešnost poslovanja NLB Skupine," so zapisali ob objavi poslovnih izidov. Dejstvo, da je celoletni čisti dobiček tretjič zapored presegel pol milijarde evrov, po navedbah NLB potrjuje "visoko uspešnost poslovanja skupine, solidno rast posojil in odpornost poslovnega modela kljub pritiskom na obrestne marže".

NLB FOTO: Bobo

V NLB pravijo, da so z močno rastjo posojil uspešno izničili učinek nižjih obrestnih mer zaradi denarne politike Evropske centralne banke. Čiste obresti so tako narasle za en odstotek na skoraj 947 milijonov evrov. "Čisti obrestni prihodki so se stabilizirali in začeli izboljševati, pri čemer so učinki znižanja obrestnih mer v izkazu poslovnega izida in na bilančnih postavkah večinoma že absorbirani, kar predstavlja trdno osnovo za rast prihodkov na podlagi nadaljnje rasti obsega poslovanja," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Na ravni skupine sta bila za rast obrestnih prihodkov po pojasnilih vodstva NLB pomembna znatno višji obseg posojil, pri čemer je bila rast skoraj enakomerno porazdeljena med posojili prebivalstvu in posojili podjetjem, in načrtno podaljšanje trajanja naložbenega portfelja, kar je ublažilo znaten vpliv nižjih kratkoročnih obrestnih mer. Čisti neobrestni prihodki so se medtem lani zvišali za 16 odstotkov na 355,8 milijona evrov, od tega čiste opravnine za devet odstotkov na 342,6 milijona evrov. Celotni čisti prihodki so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Na drugi strani so bili stroški s 616,8 milijona evrov višji za devet odstotkov. Po plačilu davka na bilančno vsoto, namenjenega za obnovo po poplavah in plazovih leta 2023, je rezultat skupine pred oslabitvami in rezervacijami s 652,1 milijona evrov predlanskega presegel za en odstotek. Strošek oslabitev in rezervacij je narasel za 61 odstotkov na 60,2 milijona evrov, znotraj tega so oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja narasle za 126 odstotkov na 46,6 milijona evrov.

Blaž Brodnjak FOTO: Bobo