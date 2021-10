Dobre napovedi za gospodarsko rast, a rekordno hitro zadolževanje

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin po podatkih statističnega urada septembra na letni ravni v povprečju zvišale za 2,4 odstotka, predvsem zaradi dražjih naftnih derivatov. Napovedi gospodarske rasti so sicer zelo dobre, Umar v svoji zadnji napovedi Sloveniji za letos napoveduje celo več kot šestodstotno rast BDP. Fiskalni svet pa po drugi strani svari pred prevelikim trošenjem države, predvsem zaradi protikoronskih ukrepov. O tem, kaj vse to pomeni za nas, z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem.