Dodatna dokapitalizacija Adrie Airways

Lastnik Adrie Airways je odločitev sprejel ob upoštevanju trdnih zavez in trdnih prepričanj v uspešno prihodnost slovenske letalske družbe, so v sporočilu za javnost zapisali v Adrii. Ob tem so dodali, da družba postaja eden najmočnejših regionalnih letalskih prevoznikov v segmentu rednega prometa in storitev z zakupi letal s posadko v srednji in jugovzhodni Evropi.

Direktor družbe Adria Airways Holger Kowarsch je ob novici o dokapitalizaciji dejal, da so v Adrii že dosegli "znaten" razvoj, potenciale podjetja pa bodo razvijali tudi v prihodnje.

Kowarsch je sicer dokapitalizacijo Adrie napovedal pred mesecem dni. Tedaj so v Adrii podobno pojasnili, da bo sveži kapital pomembno prispeval k nadaljnjemu uspešnemu razvoju prevoznika."Ta je, odkar je od leta 2016 v lasti nemškega sklada 4K Invest, skoraj podvojil število letal v floti, zaposlil skoraj 200 novo zaposlenih, vložil v njihov razvoj in usposabljanje, poleg tega pa razširil mrežo poletov in tako postal eden močnejših regionalnih letalskih prevoznikov na področju izvajanja storitev ACMI (zakup letala s posadko)," so zapisali v Adrii Airways.

Adria Airways je sicer lansko leto sklenila s 5,4 milijona evrov čiste izgube, potem ko so leto prej zaradi prodaje blagovne znamke beležili dobiček. Lansko izgubo v Adrii pripisujejo predvsem rasti cene goriva. Prihodki so se v primerjavi z letom 2016 okrepili za 1,7 odstotka in se ustavili pri 159,2 milijona evrov.