Dodatnih 43.000 postelj: eksplozija oddajanja stanovanj in postelj na Hrvaškem

Hrvaška v začetku julija turistom ponuja skupno 181.724 hotelskih postelj, kar je le tri odstotke več kot pred petimi leti in komaj nekaj več kot enoodstotna rast glede na lani. Podobno rast beležijo kampi, segment, ki skoraj stagnira in bi se moral razvijati z uveljavitvijo novih predpisov o rabi turističnih zemljišč. Povsem drugačna pa je zgodba z apartmaji. V začetku julija je bilo na Hrvaškem 43.000 postelj več kot leta 2019, kar je kar sedem odstotkov več – pa se je že takrat govorilo o ustavitvi širitve zasebnih namestitev. V hotelih so v petih letih odprli le 5.000 novih ležišč, kar pomeni 9-krat manj ležišč kot v apartmajih.

Primerjali so sicer štiri mesta in ugotovili, da je imel Zagreb od leta 2019 do danes največji skok hotelskih nastanitev – za 8 odstotkov, vendar so imele zasebne nastanitve še vedno večjo rast, skoraj 11 odstotkov. Split je v istem obdobju dobil 2.600 novih postelj v zasebnih nastanitvah in okoli 1.500 v hotelih, zahvaljujoč odprtju nekaj večjih hotelov. Je pa mesto lani zabeležilo velik skok števila ležišč v apartmajih, kar pripisujejo napovedi o uveljavitvi novega zakona o turizmu, ki naj bi omejil odpiranje zasebnih namestitev. Dubrovnik ima medtem trenutno 12.100 hotelskih postelj, le 59 več kot pred petimi leti. V Poreču pa jih je celo manj, se je pa število apartmajev v istem obdobju povečalo za pet odstotkov.

Zanimivi pa so podatki o zasedenosti, izpostavlja Jutarnji list. Podatki iz predsezone, vključno z junijem, kažejo, da so hoteli ustvarili več nočitev kot apartmaji, ki so večinoma polni le v glavni sezoni. Do konca junija naj bi v hrvaških hotelih opravili 9,2 milijona nočitev, v zasebnih namestitvah pa nekaj več kot 8 milijonov nočitev. V hotelih je bila glede na lani rast nekaj več kot šest odstotkov, v apartmajih pa le 1,5 odstotka.