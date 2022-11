Dokapitalizacija Geoplina trenutno ni potrebna

Geoplin je diverzificiral nabavne vire, za letos je pri evropskih partnerjih zakupil zadostne količine plina, tako da slovenski odjemalci od pogodbe o dobavi plina z Gazpromom, tudi če bi se dobave še zmanjšale ali celo ustavile, niso odvisni, so v današnjem sporočilu zapisali v Geoplinu. "Upoštevaje izvedene aktivnosti družbe na področju diverzifikacije nabavnih virov ter izvedene nadomestne zakupe zemeljskega plina pri zahodnih partnerjih tudi morebitna popolna prekinitev dobav s strani Gazproma, ob delujočem evropskem plinskem trgu, ne bo vplivala na oskrbo slovenskih odjemalcev," so navedli.

Družbeniki, med katerimi je največji Petrol s 74,34-odstotnim deležem, država pa ima 25,01-odstotni delež, so se na skupščini seznanili tudi s finančnimi učinki omejenih dobav plina. "Težave z upravljanjem ruske pogodbe izvirajo iz nenapovedanih redukcij dobav, ki so se začele 14. junija 2022 in trajajo vse do danes. Višine dnevnih redukcij so nepredvidljive, kar onemogoča normalno in učinkovito upravljanje pogodbe na način, da družbi Geoplin ob tem ne bi nastajala znatna škoda," so zapisali.

Dodali so, da na podlagi izkušenj z nezanesljivostjo dobav v preteklosti in ob visoki volatilnosti cen plina obstaja realno tveganje, da bi se lahko negativno poslovanje iz naslova te pogodbe nadaljevalo tudi v prihodnje. "Omenjene dolgoročne pogodbe ni več mogoče učinkovito obvladovati in upravljati, pogodba pa negativno vpliva na poslovanje Geoplina," pravijo.