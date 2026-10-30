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Gospodarstvo

Dolenc namignil na možnost decembrskega zvišanja obrestnih mer

Ljubljana, 30. 10. 2026 10.40 pred 52 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA
Primož Dolenc

Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je po seji sveta ECB, na kateri ta ni posegal v evrske obrestne mere, namignil na dvig obrestne mere na decembrski seji. V svetu se namreč po njegovih besedah zavedajo, da bi se trenutna inflacija, ki jo ženejo predvsem dražji energenti, lahko prenesla tudi na druga področja.

Svet Evropske centralne banke (ECB) v četrtek pričakovano ni spreminjal evrskih obrestnih mer, potem ko jih je pred tem dvignil junija in septembra. V svetu so ob tem opozorili na zaostrene pogoje financiranja in na negativne vplive rastočih cen energentov.

Cene energentov namreč še naprej rastejo, njihova rast presega septembrske napovedi ECB, to pa ustvarja pritiske, ki zvišujejo inflacijske obete in znižujejo pričakovanja glede gospodarske rasti.

Obrestna mera
Obrestna mera
FOTO: Shutterstock

Inflacija, ki je bila septembra pri 3,8 odstotka, naj bi tako v naslednjih četrtletjih ostala občutno nad ciljno dvoodstotno ravnijo. Vsaj na krajši rok takšna gibanja krepijo širša inflacijska pričakovanja, razvoj dogodkov pa je odvisen predvsem od tega, kako močan bo energetski šok in kako dolgo bo trajal. Močnejši in dlje časa trajajoči energetski šok bo krepil posredne in sekundarne učinke ter potisnil inflacijo navzgor, je bilo sporočilo sveta.

"Če se razmere ne bodo bistveno izboljšale, je december tisti trenutek, ko bodo potrebne spremembe, ki bi bile sicer lahko že danes izvedene, pa so nekako odložene," je po dvodnevni seji sveta ECB, ki se je končala v četrtek, v pogovoru za Radio Slovenija dejal guverner Banke Slovenije.

Glede skrbi, da bi se utegnila inflacija, gnana z dražjimi energenti, prenesti tudi na druga področja, med drugim na plače, je Dolenc odgovoril: "Kaže se trend, da se znajo učinki preko učinkov cene energentov, potem cen hrane in tako naprej, preliti tudi širše v ekonomijo. Tega se zavedamo."

Tokratno sejo sveta je sicer zaznamovalo sporočilo predsednice ECB Christine Lagarde, da bo s 7. februarjem, skoraj devet mesecev pred iztekom sedemletnega mandata, zapustila položaj. Dolenc je povedal, da se je o tej možnosti ugibalo že dlje časa. "To je osebna odločitev, težko jo komentiram. Dejansko nismo vedeli, da bo ta odločitev sporočena, se je pa nekako pričakovalo, da se v teh tednih, mesecih takšna odločitev zna zgoditi," je dejal.

Preberi še Christine Lagarde predčasno zapušča položaj predsednice Evropske centralne banke

Naslednika oz. naslednico Lagardove bodo izbrali voditelji držav in vlad članic EU, natančneje voditelji 21 članic z evrom, med katerimi je tudi Slovenija. Med najresnejšimi kandidati se omenjata nekdanji guverner nizozemske centralne banke Klaas Knot in nekdanji guverner španske centralne banke ter trenutno prvi mož Banke za mednarodne poravnave Pablo Hernandez de Cos.

Dolenc o imenih ne želi špekulirati. "Želim si samo, da bo naslednik gospe Lagarde takšen predsednik, ki bo dejansko kot svojega vzel mandat, ki ga kot Evropska centralna banka imamo, torej stabilnost cen," je guverner še povedal za Radio Slovenija.

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KOMENTARJI12

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Dr Dre
30. 10. 2026 11.42
Nič več ne slišim SLAVA UKRAJINI IZRAELU IN AMERIKI.. Da mi vsi to ponavljate....💪💪
Odgovori
+2
2 0
poldek 01
30. 10. 2026 11.29
Zvišanje obrestnih mer? Morda tistih za vpogledne in vezane vloge........aja, sem se že zbudil.
Odgovori
+1
1 0
Jacob Frank Sabbatean Frankism
30. 10. 2026 11.29
Mi v izraelskih skupnosti se vam smejimo, mi mamo 0% obrestne mere si dajemo med sabo, kajti v knjigi Torah je greh zaracunati obrestno mero , sem mislil da boste s to vlado ki je zelo zelo kvazi verna na bolsem pa vidim da ne
Odgovori
+2
2 0
2mt8
30. 10. 2026 11.23
Zdaj pa vsi hitro po pleh na lizing 🤣
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
30. 10. 2026 11.22
Najbolj bi bilo če bi pri miljonih, stotakih indesetakih vzeli stran eno ničlo, pa bi bilo vse normalno. To da se pa vseskozi samo dviguje, pa ponavadi prpelje do vojen po svetu, in tudi pri nas ne bo izjeme.
Odgovori
+1
1 0
devlon
30. 10. 2026 11.13
decembra so potrebne korenite spremembe, da inflacijo spravijo na 0.5 procenta, da podjetjem ne bo treba plac dvigovati. od januarja dalje pa spet gasa
Odgovori
+3
3 0
heroj2000
30. 10. 2026 11.12
Hvala SDS za katastrofo
Odgovori
+1
5 4
dober dan
30. 10. 2026 11.16
SDS ima nadzor nad € ja, dobr si to uganu
Odgovori
-1
2 3
Dr Dre
30. 10. 2026 11.43
Nad inflacijo v 🇸🇮 pa ima.. Lepo tonemo, med tem gradimo đamije po kranju....
Odgovori
0 0
FIRBCA
30. 10. 2026 11.11
ob koronci je bilo lepo razlozeno kako se bo vracal denar. Sedaj se zadolzujemo, da dajemo denar za tuje orizje veste kaksna inflacija bo cez 2 leti ocitno ne. EU gre pod vodo kod nemcija leta 1934 zgodovina upam da se ne ponavlja.
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+4
5 1
dober dan
30. 10. 2026 11.15
nemčija pod vodo 1934? O čemu ti govoriš??? Misliš vse države razen Nemčije, zaradi krize na ameriških borzah 1929?
Odgovori
+3
3 0
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