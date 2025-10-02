Dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje za prvi odsek tretje razvojne osi

Pri tem je sodišče prepovedalo uporabo uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v postopku presoje vplivov na okolje. Ugotovilo je namreč, da omenjena uredba ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi okviri, zaradi česar se je v tovrstnih okoljskih postopkih ne sme več uporabljati. Vlada mora tako sprejeti novo uredbo, preden se lahko postopek nadaljuje.

Upravno sodišče je namreč v začetku poletja po pritožbi novomeške civilne iniciative 3ROS-jug že drugič odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi, ki ga je izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor, ministrstvu pa naložilo, da mora v zadevi odločati znova.

Novo uredbo pripravljajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Predlog uredbe je bil do nedavnega v javni obravnavi, opravljen je bil tudi pregled pripomb, trenutno pa je v medresorski obravnavi. Sprejem nove uredbe je predviden v tem mesecu, so za STA navedli na ministrstvu.

Takoj zatem, ko bo sprejeta nova uredba, namerava Dars dopolniti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s sodbo upravnega sodišča, k čemur ga je 6. avgusta pozvalo tudi samo ministrstvo za naravne vire. Ob tem na Darsu dodajajo, da gre za projekt nacionalnega pomena, zato si prizadevajo, da bo izveden skladno z zakonodajo in v korist uporabnikov cestnega omrežja.

Prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi, na katerega se nanaša omenjeno gradbeno dovoljenje, je sicer predviden v dolžini petih kilometrov, od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do Osredka, kjer bo priključek za tovarno Revoz.

Dars je kljub zapletom s prvim odsekom na ministrstvo za naravne vire že vložil tudi vlogo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za tretjo in četrto etapo tretje razvojne osi. Ta bo potekala od Osredka do Malin na belokranjski strani Gorjancev in bo tehnično najbolj zahtevna. Predvidevata namreč tri zunajnivojske cestne priključke in povezovalno cesto Maline-Dole v dolžini 2,1 kilometra, 2,3-kilometrski dvocevni predor pod Gorjanci, tri viadukte, dva pokrita vkopa, šest nadvozov in pet podvozov ter dve počivališči.