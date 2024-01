'Dovolite gensko spreminjanje hrane!'

V pismu znanstveniki izpostavljajo, da tradicionalno žlahtnjenje rastlin ni več dovolj učinkovito za hitro odzivanje na spremenljive klimatske razmere in druge izzive v kmetijstvu. "Na udaru so pravzaprav vse poljščine," pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB). Najbolj prizadete poljščine so koruza, pšenica, riž in krompir. "Nekatere so ogrožene zaradi klimatskih sprememb, druge zaradi bolezni in škodljivcev, spet tretje pa zaradi veliko odpadkov, ki nastajajo pri transportu, ali pa kombinacije vsega."

EU si ta čas močno prizadeva še za dodatno ozelenitev kmetijstva, ki zahteva zmanjševanje uporabe pesticidov in gnojil, kar še dodatno povečuje potrebo po rastlinah, ki so sposobne rasti v manj ugodnih pogojih, opozarjajo na inštitutu.

Pri NGT ne gre za običajno gensko spreminjanje

Prepričani so, da bi z novimi genskimi tehnikami (NGT) kmetje uporabili manj pesticidov in manj gnojil. Nekatere rastline, ki jih je vse težje gojiti z običajnimi metodami, kot so sadna drevesa, vinska trta in krompir, uporabljajo nekatere najbolj škodljive pesticide v EU.