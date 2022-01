Draga elektrika obremenjuje vse več podjetij v Sloveniji

Delamaris prestavil kolektivni dopust na januar

V Delamarisu so zaradi podražitve električne energije kolektivni dopust zaposlenih, ki so ga običajno izvedli v decembru, premaknili na prvi teden januarja. Vodstvo je kot vzrok za to navedlo "drastično podražitev električne energije iz 70 evrov za megavatno uro na 400 evrov v decembru, ki je vse zelo presenetila".

Minuli teden so prišle tudi informacije o tem, da zaradi visokih cen električne energije znova grozi ustavitev strojev papirnici Vipap Videm Krško, ki je v prisilni poravnavi. Konec minulega tedna je podjetju vendarle uspelo podpisati kratkoročno pogodbo za dobavo elektrike.

GZS pričakuje ukrepe odločevalcev

GZS sicer po besedah Nahtigalove pričakuje podporo in ukrepanje odločevalcev in širše javnosti v zvezi z drago električno energijo. V tej luči je zbornica pripravila tudi predlog sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem, je spomnila.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je že izrazil "jasno podporo rešitvi problematike" in zagotovil, da bodo predlog sheme ponovno preučili, je navedla izvršna direktorica GZS. Konkretnega odgovora ministra sicer v zbornici še niso prejeli, a v teh dneh potekajo pogovori z ministrstvom, zato upajo, da bo čim prej sprejeta "odločitev o obliki pomoči".