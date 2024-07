Drakonska kazen za Booking: skoraj pol milijarde evrov

Kot so v sporočilu za javnost zapisal v CNMC, so poslovne prakse platforme Booking povzročile škodo hotelom v Španiji in drugim spletnim ponudnikom, ki konkurirajo tej platformi. "Njeni pogoji poslovanja povzročajo nepravično neravnovesje v poslovnih odnosih s hoteli v Španiji," so zapisali.

Po ugotovitvah varuha konkurence so z boljšim umeščanjem hotelov z več rezervacijami na platformi Booking.com drugim ponudnikom preprečili vstop na trg ali širitev.

Tržni delež Bookinga v Španiji, drugi najbolj obiskani državi na svetu, je v obravnavanem obdobju znašal med 70 in 90 odstotki, ugotavlja CNMC

Evropska komisija je Booking maja letos uvrstila na seznam digitalnih podjetjih, za katera v EU veljajo posebna pravila. Njegovo matično podjetje Booking Holdings, ki ima sedež v ZDA, mora tako v pol leta zagotoviti skladnost delovanja spletne platforme z novimi pravili iz akta o digitalnih storitvah.