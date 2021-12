Skupni izkupiček tretje dražbe hišk na Cresu dober milijon evrov

Tretji sklop dražbe se je začel danes ob 13. uri, zadnjo, peto hiško oziroma počitniško enoto v dvojčku pa so začeli prodajati ob 17. uri. Tokrat so bile na voljo hiške s številkami 107, 114, 119, 120 in 125. Vse imajo neto površino 40,25 m2, izklicna cena pa je bila 70.816 evrov. Sledile bodo še štiri dražbe, zadnja je predvidena 19. januarja.

Kot poročajo Finance, se je najdražje tokrat prodala samostojna hiša v drugi vrsti od morja. Zanjo se je potegovalo 134 dražiteljev, končna cena pa je bila 263.000 evrov. Prek 200.000 evrov so šle tudi cene ostalih treh hišk. Najmanj interesa je bilo za počitniško enoto v dvojčku, dražitelji so ceno zvišali na 156.816 evrov, kar je 3900 evrov na kvadratni meter, še poročajo Finance.

Spomnimo. Stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec je novembra začel dolgo pričakovane javne dražbe 38 počitniških hišic v naselju Stara Gavza na otoku Cres. Izklicne cene se gibljejo med 60 in 127 tisočakov, odvisno od kvadrature in bližine morja, pa tudi od tega, ali je bila stavba obnovljena ali ne. Deset so jih namreč leta 2007 obnovili. Zanimanje je veliko.

Dražba prvih petih hišic je presegla pričakovanja. Za najdražjo bo kupec odštel 360 tisočakov, kar je skoraj 9000 evrov na kvadratni meter.

Počitniško naselje v bližini tudi med Slovenci priljubljenega kampa Kovačine je od mesta Cres oddaljeno dva kilometra, do tja pa vodijo urejene pešpoti. Zgradili so ga med letoma 1978 in 1981. Hišice so opremljene, neto površina večine je 40 oziroma 46 kvadratnih metrov, vse imajo veliko pokrito teraso. Nekatere počitniške hišice so samostojen objekt, nekatere pa del dvojčka ali trojčka. K skupaj 35.398 kvadratnih metrov velikemu naselju sodita še 12.181 kvadratnih metrov veliko nepozidano stavbno zemljišče in recepcija.