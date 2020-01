Dražba za Adrijina dovoljenja za letenje 23. januarja

Janez Pustatičnik je za prodajo tega premoženja izvedel postopek zbiranja nezavezujočih ponudb, v katerem je pridobil pisno ponudbo za nakup poslovne celote v višini 45.000 evrov. V tej višini je tako postavil izklicno ceno, saj se, kot je pojasnil, vrednosti prodajanega premoženja ne da oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen.

Iz nakupa dovoljenj izhajajo tudi različne obveznosti. Med drugim bo moral kupec odpraviti neskladja, ki so nastala po preklicu operativne licence in začetku stečajnega postopka, sicer premoženja ne bo mogel uporabiti. Agencija za civilno letalstvo je ugodila prošnji, da se rok za odpravo teh neskladij podaljša do konca novembra, do takrat pa bo v začasnem odvzemu ostalo tudi spričevalo letalskega prevoznika.

Stečajni upravitelj Adrie Airways je sicer prejel pet ponudb za tisto, kar je ostalo od propadle Adrie Airways. Celotno premoženje bi po poročanju medijev kupil Joc Pečečnik, Izeta Rastoderja zanima spričevalo za komercialne polete. Ivo Boscarol pa je za STA potrdil, da je oddal ponudbo za Adrijino letalsko šolo.