Dražja elektrika: da bodo plačali račune, bodo nekateri manj denarja namenili za hrano

Zakaj pa so se cene sploh začele dvigovati? V primeru plina je šlo za kombinacijo več dejavnikov, tudi naraščanje svetovne konkurence, razlagajo ekonomisti. "Prav tako pa so skladišča po Evropi tudi nekoliko bolj prazna. Nič tragičnega, a običajno bi v tem letnem času pričakovali, da bodo skladišča plina po Evropi na ravni 95-odstotne napolnjenosti, smo pa trenutno recimo na 77- odstotni napolnjenosti," pravi Marko Pahor , z Ekonomske fakultete. Posledično nastajajo strahovi, ki cene poganjajo navzgor, razlaga.

Ekonomisti sicer ocenjujejo, da bi se cene plina, pa tudi elektrike, lahko umirile že v sredini prihodnjega leta. "V zadnjih nekaj dneh smo zaznali tudi to, da so se cene že začele spuščati. Če gledamo dolgoročne pogodbe, sploh dobave v spomladanskem času, so te cene že precej nižje, zato je pričakovati umirjanje," pravi Pahor.

Kot pravi energetski strokovnjak Peter Novak, ima premier prav glede tega, da bodo uporabniki v primeru prekomernega dviga cene izbrali drugega ponudnika. "Petrol ima sorazmerno majhno proizvodnjo elektrike, ki jo kupuje na prostem trgu. Ker nima dolgoročnih pogodb, verjetno so se mu iztekle, je padel v t. i. evforijo dviga cen in ne more drugače, kot da potrošnikom, ki jih oskrbuje in za katere je obvezan, dvigne ceno," pravi.

Ob tem dodaja, da so tudi regulacija marž in energetski vavčerji, realna možnost, ki jo predvideva tudi evropska skupnost. "Me pa skrbi, ker evropska skupnost ni poiskala vzrokov za naraščanje cen nafte in plina in elektrike, ker v glavnem gre tu za špekulativne zadeve. Kdor je sklepal dolgoročne pogodbe za dobavo, te osebe letos niso bile prizadete. Prodajalci, ki so na trgu špekulirali, pa sedaj ne morejo biti več konkurenčni," razlaga.

Kot pojasnjuje, je problem trga z elektriko zelo specifičen, saj morajo imeti ljudje elektriko v vsakem trenutku, tisti, ki obljubljajo, da jo bodo dobavljali, pa morajo to tudi izpolniti.