Dražje počitnice vplivale na višjo mesečno inflacijo

Kot je danes objavil statistični urad, je k letni inflaciji največ oziroma 1,1 odstotne točke prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač, ki je bila 5,9-odstotna. Sledile so podražitve v skupinah oblačila in obutev (za 4,2 odstotka), rekreacija in kultura (za tri odstotke) ter restavracije in hoteli (za 4,4 odstotka) – te so inflacijo dodatno zvišale vsaka za 0,3 odstotne točke.