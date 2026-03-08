Dražji obisk črpalk: se bo v cene vpletla država?

Kakšne cene goriv lahko torej v torek pričakujemo? Se nam ponavlja zgodba izpred štirih let, ko so vozniki ob izbruhu vojne v Ukrajini v želji po cenejšem točenju dobesedno okupirali črpalke?
Od torka naprej bodo pogonska goriva dražja, napovedujejo poznavalci. Pri časniku Finance, kjer redno spremljajo vpliv mednarodnega dogajanja na oblikovanje maloprodajnih cen, napovedujejo, da naj bi se bencin s torkom podražil za pet, dizel in kurilno olje pa za kar 15 centov, v kolikor se vlada ne bi odločila za nižanje trošarin - prispevkov na goriva.
Kaj to pomeni? 50-litrski rezervoar bencina bi od torka naprej lahko stal 2,5, dizelski pa kar 7,5 evra več kot zdaj. Nabava 1000 litrov kurilnega olja pa bi bila dražja za 150 evrov.
Pa se že ve, ali se bo v cene vpletla država in vendarle malce popustila pri trošarinah? Ukrepanje vlade sta že takoj ob izbruhu vojne napovedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in minister za gospodarstvo Matjaž Han.
A je tudi pri poseganju države v cene maneverski prostor v resnici omejen. Država na primer pri litru dizla trenutno pobere dobrih 43 (skoraj 44) centov dajatev. So pa evropske države omejene, koliko lahko te dajatve razbremenijo - trošarine na dizel so tako navzdol omejene na 33 centov.
Dizel se bo tako v torek, četudi bi se država odločila za maksimalno razbremenitev trošarin, podražil za vsaj pet centov.
