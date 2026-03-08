Naslovnica
Gospodarstvo

Dražji obisk črpalk: se bo v cene vpletla država?

Ljubljana, 08. 03. 2026 19.38 pred 1 uro 2 min branja 110

Avtor:
Marko Gregorc
Podražitev goriva

Konflikt na Bližnjem vzhodu je nemudoma poskrbel za skok cen surove nafte. Ta se je na mednarodnih borzah podražila za več kot petino, rasti pa še ni videti konca. V torek se bodo skladno z uredbo države, po kateri se cene pogonskih goriv lahko spreminjajo na 14 dni, prvič po začetku konflikta spremenile tudi cene naftnih derivatov na naših bencinskih črpalkah. A visoke dvige, ki jih že čutijo potrošniki ponekod po Evropi, bi lahko omilila država z znižanjem trošarin.

Kakšne cene goriv lahko torej v torek pričakujemo? Se nam ponavlja zgodba izpred štirih let, ko so vozniki ob izbruhu vojne v Ukrajini v želji po cenejšem točenju dobesedno okupirali črpalke?

Od torka naprej bodo pogonska goriva dražja, napovedujejo poznavalci. Pri časniku Finance, kjer redno spremljajo vpliv mednarodnega dogajanja na oblikovanje maloprodajnih cen, napovedujejo, da naj bi se bencin s torkom podražil za pet, dizel in kurilno olje pa za kar 15 centov, v kolikor se vlada ne bi odločila za nižanje trošarin - prispevkov na goriva.

Kaj to pomeni? 50-litrski rezervoar bencina bi od torka naprej lahko stal 2,5, dizelski pa kar 7,5 evra več kot zdaj. Nabava 1000 litrov kurilnega olja pa bi bila dražja za 150 evrov.

Preberi še V torek dražja bencin in dizel: za koliko?

Pa se že ve, ali se bo v cene vpletla država in vendarle malce popustila pri trošarinah? Ukrepanje vlade sta že takoj ob izbruhu vojne napovedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in minister za gospodarstvo Matjaž Han.

A je tudi pri poseganju države v cene maneverski prostor v resnici omejen. Država na primer pri litru dizla trenutno pobere dobrih 43 (skoraj 44) centov dajatev. So pa evropske države omejene, koliko lahko te dajatve razbremenijo - trošarine na dizel so tako navzdol omejene na 33 centov.

Dizel se bo tako v torek, četudi bi se država odločila za maksimalno razbremenitev trošarin, podražil za vsaj pet centov.

gorivo cene podražitev bencin dizel

KOMENTARJI110

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
08. 03. 2026 21.09
Kajpak spet panika russofilijade in jokcanje zaradi mosskovitske nafte... - srđan že kruli, ker je putler pozabljen kot pasji kakec,... treba se bo sprijaznit.
Odgovori
0 0
FreedomMan
08. 03. 2026 21.08
Glas za desnico je glas za epsteinove vojne in inflacijo.
Odgovori
-3
0 3
kladivo
08. 03. 2026 21.08
Sej v sredo bo spt vse polno samo po visji ceni banda iskoriscevalska
Odgovori
+3
3 0
tavbix
08. 03. 2026 21.07
Le zakaj se mi zdi, da do volitev ne bo drastičnega dviga... Slej kot prej pa vse plačamo...no, nekateri.
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
08. 03. 2026 21.06
a zukrija je šla s vonderlajdro fehtat ruske energente k Gopodu Putinu...? on je začel kihati in kašljati od teh eu virusov...al pa smeha...
Odgovori
-1
1 2
roten
08. 03. 2026 21.06
Na kolo za zdravo telo
Odgovori
+2
2 0
ZIPPO
08. 03. 2026 21.04
PETROL je v petek zaustavil prodajo kurilnega olja zunanjim dobaviteljem,od katerih so odvisna mnoga transportna podjetja in kmetje!!!!!Brez kakršnih utemeljenih pojasnil!!!!!POLN KUFER IMAMO TEGA PETROLA IN NJIHOVIH UMAZANIH IGER ZADNJIH 5 LET IN NJIHOVIH ODERUŠKIH MARŽ!!!!Zato da imajo 200 milijonov dobička!!! ZAČNITE BOJKOTIRATI PETROL,PA DA JIH VIDIMO OD JUTRI NAPREJ!!!❗BOJKOTIRAJMO PETROL,DOVOLJ JE BILO!!!❗
Odgovori
+1
2 1
fljfo
08. 03. 2026 21.04
Ameriški in ruski imperialisti si pa manejo roke...
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
08. 03. 2026 21.04
Nič ne bo z nižanjem trošarin. Vlada rabi denar, da vrne 1,4 miljarde kredita za višje plače javnega sektorja. In za ostale neumnosti ...
Odgovori
+3
5 2
300 let do specialista
08. 03. 2026 21.02
Svoboda prinaša tople cene, mi se svobodno odločamo, ne bojte se, le plešite in ploskajte, samo, da ni Janša, drugo bo vse OK, davki so za nas s 1000€ plače minimalni problem.
Odgovori
+2
4 2
Muca ne grize
08. 03. 2026 21.04
Točno tako.
Odgovori
-1
1 2
kladivo
08. 03. 2026 21.02
Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je oskrba z nafto otežena. »Da bi zagotovili nadaljnji dotok nafte na svetovni trg, ministrstvo za finance izdaja začasno 30-dnevno izjemo, ki indijskim rafinerijam dovoljuje nakup ruske nafte,« je v četrtek na družbenih omrežjih sporočil ameriški minister za finance Scott Bessent. Gre za kratkoročni ukrep, zatrjuje Bessent, ki naj Moskvi ne bi prinesel znatnih finančnih koristi. Bessent je poudaril, da je »Indija ključni partner Združenih držav Amerike«, in opozoril, da Washington pričakuje, da bo New Delhi povečal nakupe ameriške nafte. A je kaj za dodati melanija reci svojmo krampu da rabimo rusko nafto on se pa naj z judezem igra serifa
Odgovori
+3
3 0
fizikalec
08. 03. 2026 21.02
Dokler bomo gorivo lahko kupili, nam ne bo hudega.
Odgovori
+3
4 1
Renee Nicole Good v spomin
08. 03. 2026 21.01
če bi bil na ablasti bivši komunist lažnivi janša in ekipa goriva sploh ne bi bilo, ker je cel svet proti desnemu zločincu netanyahuju in desničarju pedozločincu trumpu...ki jih sicer podpirajo pacienti tipa janša, mahnić itd....
Odgovori
-2
3 5
Muca ne grize
08. 03. 2026 21.03
Se ti ne zdi ,da malo pretiravaš.
Odgovori
+2
4 2
jedupančpil
08. 03. 2026 21.05
a ni golob laznjivi...?
Odgovori
+3
4 1
FreedomMan
08. 03. 2026 21.09
Resnico govori
Odgovori
0 0
300 let do specialista
08. 03. 2026 20.59
Nika, pernata troživka Tanja in UKZ nas rešujejo, ne bojte se visokih cen.
Odgovori
+5
7 2
Renee Nicole Good v spomin
08. 03. 2026 21.04
rešuje nas desna vonderlajdra in desničarji ki že 25 let vodijo eu....zato omenjeni da nas rešujejo pošiljajo v Ukrajino vsak mesec po 7,5 miljarde keša davkoplačevalcev eu da ima kijev za plače...
Odgovori
-3
1 4
Bučman
08. 03. 2026 20.58
Sajovic in gospod Arčon sta naredila doma takšno zalogo nafte za celo Slovenijo.
Odgovori
+2
4 2
inside1
08. 03. 2026 20.57
Eu si kar zmišlja nove sankcije proti Rusom, pa je potem tudi malo idiotsko pričakovati, da bodo pa nafto še kar pošiljali. Ne vem kdo je tu bolj nor zdaj. EU že ves čas samo Trumpa posluša, ona pa nas uničuje.
Odgovori
+1
3 2
ZIPPO
08. 03. 2026 20.55
Zavedajte se ljudje,da sta TROŠARNINA in OMREŽNINA navadno goljufanje nas vseh!!!Dve brezvezni besedi na papirju,ki nam POLEG DAVKOV kradejo denar!!!V tem primeru se masti PETROL z 200 milijoni dobička,ali pa se masti država z dvigom trošarnin!!!!LOPOVI DA VAS SRAM NI!!!!!
Odgovori
+8
8 0
Bučman
08. 03. 2026 20.53
Janševi nam zavidajo,da je vlada uredila zdravstvo in ,da imamo ugoden bencin.
Odgovori
+1
3 2
Bučman
08. 03. 2026 20.52
Bomo že kako sam sem miren zaradi Robija in Tine.
Odgovori
+1
3 2
myomy
08. 03. 2026 20.50
Kupujte Rublje. Dolar še vedno pada.
Odgovori
+1
3 2
myomy
08. 03. 2026 20.51
In pa rusko nafto. Ta je trenutno najcenejša na trgu.
Odgovori
+1
3 2
Tovariš Balki
08. 03. 2026 20.52
Ja cene nafte mu ustrezajo....izrael in usa delata uslugo rusom...pa to
Odgovori
+1
2 1
boslo
08. 03. 2026 20.57
Madžari in Srbi se ne strinjajo
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
