Dražji počitniški paketi potisnili mesečno inflacijo navzgor

K letni inflaciji so največ, po 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene v zdravstvu (za 10,9 odstotka) ter pri izdelkih in storitvah iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,7 odstotka).

Z 0,4 odstotne točke so sledile podražitve storitev v restavracijah in hotelih (za šest odstotkov), raznovrstnega blaga in storitev (za 5,2 odstotka) ter hrane in brezalkoholnih pijač (za dva odstotka).

Kot ugotavljajo statistiki, so se po drugi strani najizraziteje pocenili počitniški paketi doma, in sicer za 12,2 odstotka. Ti so inflacijo ublažili za 0,3 odstotne točke.

V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 5,1 odstotka, blago pa za 2,6 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,6 odstotka oz. 3,2 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,8 odstotka.