Drugi tir: državna revizijska komisija prvega od sedmih zahtevkov zavrnila

Državna revizijska komisija je kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo, ki sta ga v postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom skupaj vložili družba Euro-Asfalt iz Sarajeva in turška družba IC Ictas Insaat. Na državni revizijski komisiji je v tej fazi postopka še šest revizijskih zahtevkov.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga skupaj vložili sarajevska družba Euro-Asfalt in turška družba IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača–Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal–Koper, naročnika družbe 2TDK, sprejela odločitev, da zahtevek zavrne.

DKOM je v zadevi drugi tir zavrnila zahtevek za revizijo vlagateljev Euro-Asfalt in IC Ictas Insaat.

Omenjeni družbi sta naročniku - projektnemu podjetju 2TDK - očitali kršitve, ker gradbincema ni priznal sposobnosti in ju posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka oziroma k oddaji ponudbe. Z Državne revizijske komisije so danes sporočili, da niso ugotovili zatrjevanih naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno zaključil, da vlagatelja Euroasfalt in IC Ictas Insaat na podlagi naročnikovega poziva nista predložila vseh zahtevanih dokazil o nekaznovanosti za osebe, relevantne v smislu zakona o javnem naročanju (prvi odstavek 75. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-3).

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za gradnjo objektov drugega tira železniške proge Divača–Črni Kal in Črni Kal–Koper, naročnika družbe 2TDK, prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti. Komisija je najprej odločala o zahtevku za revizijo, ki sta ga skupaj vložili družbi Euro-Asfalt in IC Ictas Insaat.

"Naročnik je v pozivu predvidel, da bo zavrnil prijavo, če vlagatelj ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil. Ker vlagatelj ni predložil vseh zahtevanih dokazil, je nastopila pravna posledica, predvidena v pozivu - zavrnitev vlagateljeve prijave," so pojasnili na komisiji. Kot so dodali, družbi 2TDK kot naročniku zato ni bilo mogoče očitati kršitev, ko vlagatelju, torej turški in sarajevski družbi, ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka in ga posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe. Državna revizijska komisija je zato (na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN) zahtevek za revizijo omenjenih vlagateljev kot neutemeljenega zavrnila.