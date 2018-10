Drugi tir: Kolektor CPG umika zahtevo za aneks

Potem ko smo prejšnji teden poročali, da je izvajalec del Kolektor CGP zahteval dodatna dva milijona evrov za pripravljalna dela za drugi tir , so danes v sporočilu za javnost zapisali, da z današnjim dnem umikajo obvestilo in zahtevek za dodatno plačilo, ki ga je terjal zaradi zamika del pri izvedbi projekta drugi tir.

Zakaj zahtevek za aneks?

Kot so nam prejšnji teden sporočili iz ministrstva za infrastrukturo, "izvajalec del to zahteva zaradi zamude pri začetku del, do katere je prišlo zaradi dveh referendumov".Ministrstvo je njihovo zahtevo zavrnilo oziroma v večini zavrnilo, saj se ne strinjajo glede dolžine zamude. Kolektor namreč želi prej omenjena dva milijona evrov zaradi enoletne zamude, a naj bi se po besedah ministrstva izvajalec "strinjal, da pogodba stopi v veljavo z dnem uveljavitve zakona".

Zakon o izgradnji drugega tira je stopil v veljavo 21. 7. 2018, direkcija za infrastrukturo pa je zahteve dobila 6. 8. 2018, to je 16 dni po uveljavitvi zakona oziroma dneva, ko je pogodba stopila v veljavo. Ministrstvo je zato presodilo, da aneks zaradi referendumskih zamud ni upravičen in se z zahtevo za aneks ni strinjalo.

CPG: Zahtevek umikamo

Direktor CPG Kristjan Mugerlije po poročanju današnjega Deladejal, da so po ponovni preučitvi projekta in problematike sprejeli odločitev o umiku zahtevka, saj predvidevajo, da bodo s tem zmanjšali oportunitetne stroške, ki nastajajo z nadaljnjo odložitvijo izvedbe del. "Zahtevek umikamo. Dodatne stroške in izgubo smo pripravljeni vzeti nase, da lahko nadaljujemo projekt. Oportunitetna izguba, ki nam nastaja zaradi neizvajanja projekta, se povečuje in je vse večja od dejanske izgube oziroma višine našega zahtevka," pravi Mugerli.

V obdobju, ko se projekt ni premaknil iz mrtve točke, so se okoliščine in cene na gradbene trgu po besedah direktorja CPG spremenile. Kot je pojasnil, so stroški dela zaradi povečanega povpraševanja po gradbenih delavcih zrasli za več kot 12 odstotkov. "Višji so stroški najema gradbene mehanizacije in posledično cena opravljenega dela, dizel kot pogonsko gorivo se je v zadnjih 12 mesecih podražil za osem odstotkov, elektrika za petino, cement se je podražil za 12 odstotkov, bitumen za 18 odstotkov, betonsko železo pa za desetino, z elektronskim cestninjenjem so občutno višje cestnine,"je naštel.

Pogodba za pripravljalna dela med direkcijo za infrastrukturo in konzorcijem omenjenih družb v višini 14,5 milijona evrov je bila sicer podpisana decembra lani z odložnim pogojem, da začne veljati skupaj z zakonom o drugem tiru. Zakon je po dveh neuspelih referendumih začel veljati šele 21. julija letos.