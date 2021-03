Drugi tir med Divačo in Črnim Kalom bo gradil Kolektor CGP

Konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG bo gradil drugi tir med Divačo in Črnim Kalom, so sporočili iz projektne družbe 2TDK. Za omenjeni odsek je ponudbo oddal tudi avstrijski Strabag, a je bila ta višja od Kolektorjeve, ki je oddal najugodnejšo ponudbo v vrednosti dobrih 403 milijonov evrov brez DDV. Kolektor je obenem edini, ki je ponudbo oddal še za dela med Črnim Kalom in Koprom.

Za prvi sklop od Divače do Črnega Kala, pri katerem je bila cena limitirana na okoli 472 milijonov evrov, je Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin oddal najugodnejšo ponudbo v vrednosti malo več kot 403,6 milijona evrov, medtem ko je konzorcij avstrijskega Strabaga v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir oddal ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 463,5 milijona evrov. Odločitev o podelitvi posla Kolektorju je danes potrdil nadzorni svet 2TDK, v osmih dneh pa bo pravnomočna. V tej fazi je sicer še mogoča pritožba. Kolektorjev konzorcij je obenem edini, ki je oddal ponudbo tudi za dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov, medtem ko je bila ta limitirana pri 230,7 milijona evrov. Generalni direktor 2TDKPavle Hevka je ta teden na novinarski konferenci izrazil prepričanje, da je domači gradbinec projekt sposoben zgraditi. Odločitev glede izbire izvajalca del na odseku med Črnim Kalom in Koprom je napovedal do konca prihodnjega tedna, je pa konzorcij Kolektorja edini, ki je oddal finančno ponudbo. Hevka je v ponedeljek pojasnil, da bi lahko 2TDK v primeru, da Kolektor CPG ne bi bil sposoben zgraditi prvega odseka na drugem tiru, nominiral drugega ponudnika, torej Strabag. Ker pa je konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca edini, ki je oddal ponudbo za drugi sklop, bi morali v primeru, da bi Kolektorju spodletelo, razpis za ta del ponoviti. "Po dveh desetletjih bomo začeli z gradnjo drugega tira oz. tira med Divačo in Koprom. Ocenjujemo, da bo slavnostni podpis pogodbe konec marca oz. v začetku aprila. Sledili bosta uvedba v delo in težko pričakovana gradnja," je v začetku tedna še napovedal Hevka.