Drugi tir na ustavno sodišče. Očitajo mu nezakonitost in nesmiselnost

Skupina posameznikov, ki so združeni v neformalni skupini 2TiRailway, zahteva takojšnjo ustavitev projekta gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper. Pobudo in zahtevo za absolutno prednostno presojo ustavnosti in zakonitosti investicije je skupina že poslala na ustavno sodišče. Projektu očitajo nezakonitost in pravijo, da gre za nedopustna ravnanja, opustitev dolžnih ravnanj, nestrokovnost, zastarelost in nesmiselnost.

Ustavno sodišče naj do dokončne odločitve ter pravnomočnosti odločb in sklepov drugih sodišč in institucij v Sloveniji in Evropski uniji z začasno odredbo ustavi vsa dejanja investicije, piše v ustavni pobudi, pod katero so podpisani Tomaž Štebe, Jože Gorenc in Vili Kovačič, ki je bil v preteklosti pobudnik že več referendumov o drugem tiru. Posamezniki so združeni v neformalno skupino 2TiRailway.

icon-expand Začetek glavnih gradbenih del v sklopu projekta drugi tir. FOTO: Bobo

Ustavno sodišče naj presodi skladnost aktov, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil pri izvajanju te investicije, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Vložitev pobude utemeljujejo s potrebo po preprečitvi tveganj nepovratno hude nenadomestljive škode, trajnih posledic v okolju in naravi ter prostorsko-socialnih in čezmejnih negativnih vplivov, oškodovanja javnega dobrega, javnih sredstev in koristi. Projektu očitajo nezakonitost in pravijo, da gre za nedopustna ravnanja, opustitev dolžnih ravnanj, nestrokovnost, zastarelost in nesmiselnost. Zato predlagajo, da ustavno sodišče z začasno odredbo takoj ustavi vsa dela v okviru projekta. Prav tako se zdi pobudnikom potrebno celovito novo ovrednotenje te in drugih investicij v železniško infrastrukturo. Projekt drugi tir je absolutno predrag ter prometno nepotreben, saj je Italija izstopila, so zapisali, očitajo pa mu tudi, da nima potniških postaj in povezave z Istro.

Po približno četrt stoletja načrtovanja se je medtem projekt že začel izvajati. Pogodbo za glavna dela na odseku med Divačo in Črnim Kalom je projektno podjetje 2TDK z izbranim izvajalcem podpisalo danes, medtem ko so pogodbo za odsek med Črnim Kalom in Koprom podpisali 31. marca. Nekaj manj kot milijardo evrov vreden projekt bo gradil Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin.