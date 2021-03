V roke Kolektorju eden največjih gradbenih poslov v zgodovini

Danes ob 10. uri se je iztekel rok za oddajo ponudb v 2. fazi javnega naročila za gradnjo objektov drugega tira železniške proge Divača–Koper za odsek 1: Divača–Črni Kal. Gre za prvi del glavnih gradbenih del, ki so skupno ocenjena na kar 700 milijonov evrov.

Na 2TDK, ki bdi nad gradnjo tega najdražjega infrastrukturnega projekta v državi sta do roka prispeli dve ponudbi Strabaga v konzorciju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir ter Kolektorja CPG v konzorciju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin.