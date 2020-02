Pristojni zadovoljni s potekom, civilni nadzorniki: Rezerve smo skurili

"Če ne bo nepredvidenih zapletov oz. nepotrebnih vlaganj zahtevkov za revizijo, je to mogoče doseči," meni. Izdelava projekta za izvedbo je po besedah namestnika vodje projekta Draga Dvanajščaka v zaključni fazi. Predaja bo 1. marca, nato sledi recenzija dokumentacije, ki naj bi bila končana do sredine aprila. "Po terminskem planu imamo recenziran projekt za izvedbo tako konec aprila, ko bodo tudi izpolnjeni pogoji za objavo razpisa," je dodal.

Za sledenje predvideni časovnici gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper je treba čim prej podpisati pogodbo za gradnjo objektov za prečkanje Glinščice in z deli začeti še v prvi polovici leta ter do konca leta skleniti pogodbo za glavna dela in imeti na trasi izvajalca vsaj s pripravljalnimi deli, je ob današnjem ogledu gradbišč v izjavi za medije dejal Marjan Zaletelj .

"Če se bo gradnja zaključila junija, bo izvajalec nadoknadil tudi izgubljeno referendumsko leto," je dodala. Ob tem je zagotovila, da neupravičenih aneksov v času njenega ministrovanja "na tem in ostalih projektih ni in jih ne bo".

S potekom je zadovoljna tudi ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek . Gradnja dostopnih cest po njenih besedah poteka več kot dobro. "Velik del dostopnih cest je praktično končan, ostalo bo predvidoma končano do junija. Veseli me, da projekt tako finančno kot časovno poteka v začrtanih okvirih skladno z investicijskim projektom," je dejala.

Predsednik projektnega sveta za civilni nadzor projekta drugi tir Jadran Bajec pa je ocenil, da odločitev DKOM ovira projekt in njegovo časovnico. Bajec je ob predstavitvi poročila sveta za nadzor projekta dejal, da jih moti prepočasno odločanje državnih organov, tudi revizijske komisije pri razpisu za gradnjo objektov za prečkanje Glinščice, ki da si vzamejo nerazumno dolgo časa za odločanje. Objekti za prečkanje Glinčščice morajo biti namreč zgrajeni do decembra prihodnje leto.

Njihove pripombe so mi znane in se z marsikatero strinjam. Na ministrstvu skušamo skupaj z 2TDK izzive rešiti v čim večji meri. Za stvari, na katere nimamo vpliva, pa odgovornosti ne moremo prevzeti.

"Mi ne trdimo, da komisija ne sme odločiti, kot je. Tudi ne, da naj bi civilizirana država, kot je Slovenija, omejila pritožbe. Res pa je, da bi to odločitev komisija lahko sprejela v razumnem času,"je dejal Bajec. Po njegovem se bodo sedaj vsi udeleženci lahko znova pritožili, kar bo vse zavleklo še za pol leta. Takšna odločitev prav tako "vzpostavlja nemir, saj 2TDK ne ve več, kaj lahko stori".

Državni organi sicer morajo delovati samostojno in neodvisno, vendar morajo imeti "pred očmi tudi javni interes", da se do drugega tira med Divačo in Koprom pride čim prej in čim ceneje."Upoštevanje razumnega časa za odločanje je nujno," je poudaril Bajec.

'Skurili smo vse rezerve'

Poleg Glinščice je po njegovem mnenju na kritični točki tudi projekt izgradnje predorov T1 in T2, ki sta zelo dolga in na kraškem terenu. Da bi jih lahko začeli graditi, potrebujemo zgrajene objekte na Glinščici. "Vse to se da narediti do roka, vendar smo na skrajnem robu," je opozoril. V primeru kakršnihkoli nepredvidenih dogodkov bi prišlo do zamud. Pri gradnji predorov namreč kljub geološkim študijam obstaja določena stopnja negotovosti. "Skurili smo vse rezerve," je dodal.

Projektni svet po njegovih besedah najbolj moti "boleč odnos državne uprave do projekta". Čeprav je investitor v lasti države in neprestano komunicira z državno upravo, da bi znižal stroške in projekt optimizirali, si državna uprava po njihovem mnenju "vzame nerazumno dolgo časa za odločanje".

Podobno je Bajec dejal glede odločanja, ali bodo viški materiala označeni kot odpadek ali materialna surovina. Projektni svet namreč nasprotuje, da bi se vsi viški materiala vozili v Anhovo in tam predelovali. Z ukrepi, ki jih predlagajo, bi lahko, kot je dejal, privarčevali okrog 40 milijonov evrov.