Drugi tir z novo upravo: Dušan Zorko odhaja z 2TDK

Na današnji seji nadzornega sveta, ki še poteka, so po naših informacijah nadzorniki z Dušanom Zorkom, ki je bil na vrh 2TDK imenovan sredi januarja lani, sporazumno sklenili, da zapusti vodstvo 2TDK.

Glavna razhajanja z novoimenovanim nadzornim svetom je prav tesna časovnica – glavna gradbena dela na drugem tiru se morajo začeti najkasneje do konca tega leta. Že nekaj tednov je jasno, da bodo ta rok težko ujeli, znano je namreč, da je državna revizijska komisija razveljavila del obeh javnih razpisov za glavna gradbena dela, ocenjena na 700 milijonov evrov. Uprava 2TDK tako zdaj ponovno pretresa prijave kitajskih in turških gradbincev. Odločitve do tega trenutka še ni.