Drugi tir: zid je visok skoraj devet metrov, 2TDK ni imel prav?

Še preden se bosta strokovnjaka mariborske fakultete za gradbeništvo odpravila v občino Pesnico, kjer bosta na zahtevo Državne revizijske komisije izmerila višino opornega zidu, je to na terenu preveril in izmeril zavrnjeni najcenejši gradbinec, in sicer konzorcij pod vodstvom Markomark Nivala. Kaj je pri meritvah ugotovil? "Glede na izvedene meritve so pričakovane globine zidu na merjenih lokacijah od 4,6 do 8,9 metra," piše v poročilu.

Celotno poročilo si lahko preberete na koncu članka.

Najcenejši gradbinec je potrdil, da so naročili merjenje višine zidu v Pesnici, ki so ga za referenco uporabili v razpisu za gradnjo dveh mostov z galerijo čez dolino reke Glinščice. Zid je izmerilo zasebno podjetje z metodo napetostnega valovanja. Za meritev so se odločili, pravijo, zaradi dvoma, ki je prisoten v delu javnosti. Pa tudi sami so se želeli prepričati o pristnosti listinskih dokazov, ki jih imajo. Več pa zaradi postopka, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo, niso želeli pojasnjevati. Pred dobrim tednom dni je, spomnimo, DKOM sporočil, da je nemogoče na podlagi dokumentov in izjav obeh strani– to sta 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira, in neizbran konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel – ugotoviti višino opornega zidu. Kot je dejal predsednik komisije, Samo Červek: "Številna nasprotujoča dejstva so, številne nasprotujoče si izjave, in zato menimo, da moramo dejansko poseči po takšnih sredstvih, kot je najetje eksperta, da bi dokončno razrešili zadevo, saj ne želimo, da se ta zadeva vedno znova in znova – skozi proceduralne in pravniške igrice – vrača na državno revizijsko komisijo."

Kaj je pokazala meritev? Zid je izmerilo zasebno podjetje, s posebno metodo merjenja, tako imenovanim PIT (Pulse Echo Integrity Test). Gre za precej hiter in enostaven test, ki ga večinoma uporabljajo za merjenje poškodovanih pilotov, pa tudi za ugotavljanje njihove dolžine. Na vrh zidu so tako pritrdili merilec pospeškov, ta po udarcu z ročnim kladivom potuje po betonu. V Pesnici so izvedli pet meritev na petih različnih lokacijah in ugotovili, da so "pričakovane globine zidu od 4,6 do 8,9 metra.

Kaj bosta izmerila izvedenca gradbene stroke? Po naših podatkih bosta izvedenca gradbene stroke, ki ju je angažirala Državna revizijska komisija, v nekaj dneh odšla na teren. Njuna meritev bo tista, ki bo na koncu obveljala in ki bo dala dokončen odgovor na vprašanje, ali je 2TDK razpis za Glinšico razveljavil upravičeno. Obe strani naj bi že plačali tudi predujem za meritev, skupaj približno 15 tisoč evrov. Na koncu pa bo celoten znesek nosil tisti, za katerega se bo izkazalo, da ni imel prav. Torej bodisi konzorcij pod vodstvom Markomark Nivala ali naročnik 2TDK.

Most čez Glinščico FOTO: POP TV