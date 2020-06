Kaj smernice EK, naj gredo infrastrukturni posli v roke domačih gradbincev, pomenijo za drugi tir?

Nova vlada je izgradnjo drugega tira v koalicijski pogodbi predvidela pod okriljem Slovenskih železnic in ne samostojne družbe 2TDK. In medtem ko na infrastrukturnem ministrstvu spremembo investitorja še preučujejo, v kadre na 2TDK še niso posegali.

"Nadzorni svet je bil že kar nekaj časa, pred to vlado, imenovan," pravi pristojni minister Jernej Vrtovec, ki na vprašanje, ali torej ne bodo menjavali nadzornikov, da bi lahko zamenjali direktorja, odgovori:"Danes imava midva ta pogovor in danes se to še ni zgodilo."

Se pa na 2TDK stopnjujejo pritiski, naj razmislijo o ustavitvi razpisa za izvedbo glavnih del na projektu, ocenjenih na približno 700 milijonov evrov. Na 2TDK so prvi sklop razpisa zaključili že v začetku maja. Med desetimi ponudbami sta se znašli zgolj dve slovenski. A vlada je ob koncu maja sprejela zakonodajo, ki vključuje tudi smernice Evropske komisije, da se večji infrastrukturni projekti ne dajejo v roke tretjim državam sveta. "Ne gre za favoriziranje, ampak za to, da se zavedamo multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno evropsko ekonomijo," ob tem pravi Vrtovec.

Kako posel zadržati doma, Vrtovec ob tem ne predpostavlja, a poudari, da je bila zakonodaja spisana zato, da se jo upošteva. "Kar se tiče zakonodaje, jo bo družba 2TDK vedno spoštovala, kakršnakoli bo,"pa na to pravi generalni direktor Dušan Zorko.

Na družbi novo zakonodajo še preučujejo, a se neuradno bojijo, da bi ponavljanje razpisov zavleklo projekt in s tem ogrozilo tudi njegovo financiranje. Slovenija bi lahko izgubila tudi četrt milijona evropskih sredstev. Obstaja strah, da bi izločanje kitajskih in turških podjetij prineslo višjo ceno projekta. "2TDK ve, kakšen je investicijski plan in lahko pove, kakšna je zgornja meja cene,"pa pravi Vrtovec.

Hitrost izgradnje tira pa ni pomembna zgolj za njegovo financiranje, ampak tudi za njegov namen. Zamujanje z izgradnjo namreč vpliva tudi na preusmerjanje logističnih tokov mimo Slovenije.